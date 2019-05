Robusten Garagenboden selbst auftragen

Das Motto für Hobbyschrauber – den robusten Garagenboden selbst auftragen. Aus dem Kübel. Einen robusteren Boden als den Beton- oder Estrichuntergrund. Den verspricht der US-Hersteller Bring it on. Für Fahrzeugarbeiten in der heimischen Garage oder Hobby-Werkstatt. Er bietet eine Zwei-Komponenten-Beschichtung aus modifizierten Polyurethan-Kunstharzen an. Die lässt sich wie Farbe auftragen. Und sie soll binnen zwölf Stunden trocken sein. Laut Hersteller ist die neue Deckschicht abrieb-, kratz- und stoßfest. Außerdem unempfindlich gegen chemische Einflüsse.

Für 199 Euro gibt es 4 Kilogramm Beschichtungsmasse plus 0,8 Kilogramm Härter. Die sollen – je nach Untergrund – für bis zu 35 Quadratmeter reichen. Für 30 Euro Aufpreis gibt es das Komplett-Set. Mit zusätzlichem Bodenreiniger, Schieber und Walze zum Auftragen und Verteilen der Mischung. Sowie Abklebeband. Das Bring-it-on-Produkt ist laut Hersteller auch für gepflasterte Untergründe geeignet Es ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp