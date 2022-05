Röhrl-Klassik-Rallye mit 111 Porsche

Die heuer erstmals ausgetragene Röhrl-Klassik-Rallye in Göhren-Lebbin am Rand der Mecklenburgischen Seenplatte findet mit 111 klassischen Porsche statt. Insgesamt rund 780 Kilometer ist die Route lang. Die Röhrl-Klassik-Rallye findet vom 31. August bis 3. September statt. Entsprechend der Vorliebe des Namensgebers der Rallye sind ausschließlich klassische Porsche bis Baujahr 1998 zugelassen sein. Startplätze für 111 Porsche sind bei der Röhrl-Klassik-Rallye zu vergeben.

Der ehemalige deutsche Rallyemeister Peter Göbel begrüßt die ersten Teilnehmer bereits am Mittwochnachmittag. Die „Early Birds“ können dann in aller Ruhe die technische Abnahme ihres Porsche erledigen. Und die nötigen Dokumente kontrollieren lassen. Sie haben ebenso die Gelegenheit, am frühen Abend den angebotenen Rallyelehrgang zu absolvieren. Um sich im Umgang mit Roadbook, Stoppuhren sowie das Lesen der „Chinesen-Zeichen“ vertraut zu machen. Oder eben ihre Kenntnisse aufzufrischen.

Am Donnerstagmittag den 1.9. fahren die Teams dann auf den knapp 160 Kilometer langen Prolog „Rund um die Müritz“. Am Freitag sind rund 350 Kilometer zu absolvieren. Es geht über Teterow und Demmin bis an die Ostseeküste nach Ribnitz-Dammgarten. Und anschließend über Krakow am See und Malchow zurück nach Göhren-Lebbin.

Am dritten Fahrtag stehen etwas über 270 Kilometer auf dem Programm der 1. Röhrl-Klassik. Das Feld fährt über Wittstock und Neuruppin zum Ziegeleipark Mildenberg. Der Rückweg führt durch den Nationalpark Stechlin, vorbei an Flecken-Zechlin und Lärz nach Göhren-Lebbin einzutreffen. Das Nenngeld beträgt 2.275 Euro pro Fahrzeug. Die Anmeldefrist endet am 17. Juli 2022.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp