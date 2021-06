Roger Penske sieht E-Mobilität überbewertet

Roger Penske, Rennstallbesitzer und US-Unternehmer mit vielen Händlern und einem Logistik-Unternehmen, sieht die E-Mobilität überbewertet. Und sein Wort hat Gewicht, immerhin beschäftigt er rund 56.000 Menschen. Jetzt hat er sich zur E-Mobilität geäußert.

Um seine Einschätzung gebeten, ob der Rennsport den Herstellerzielen folgen werde, bis 2030 „voll elektrisch“ zu sein, sagt Penske: „Ich glaube nicht, dass die ganze Welt elektrisch werden wird. Wir werden in allen möglichen Bereichen hybride Lösungen sehen.“ Und er ergänzt: „Sicher wird es in manchen Städten und dicht besiedelten Gebieten eine erzwungene Elektrifizierung geben, aber sicher nicht zu 100 Prozent.“

Roger Penske sieht die E-Mobilität einfach überbewertet. Er merkt an, dass die Nachfrage nach E-Autos in den USA nicht so hoch ist wie in Europa. Wo ja Zwangsmaßnahmen drohen. Er selbst ist durchaus offen für die Technologie: „Wir schauen es uns für unsere Lastwagenflotte an. Wir beobachten das Angebot genau.“ Aber er bleibt skeptisch. Und er kann sich nicht vorstellen, dass in den USA der Anteil an Elektroautos „auf einmal auf 10 oder 15 Prozent steigt“. Tesla habe den Trend begonnen. Und es kämen auch „einige großartige Modelle von den Big Three und einigen europäischen Herstellern“. Er sei gespannt, wie sich diese Modelle im US-Markt positionieren. Zur Zeit hält er die Elektromobilität noch für eine „kleine Nische“.

2020 wurden im US-Markt 14,5 Millionen Autos und leichte Nutzfahrzeuge verkauft. Die USA sind hinter China der zweitgrößte Weltmarkt für Autos.

