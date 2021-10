Rolls-Royce ab 2023 elektrisch

Ab 2023 ist das erste Modell von Rolls-Royce rein elektrisch. Das vollelektrische Modell soll im 4. Quartal 2023 in Serie gehen. Der Name steht bereits fest: Spectre. In Kürze starten erste Tests. Sie sollen rund 2,5 Millionen Kilometer umfassen.

Außerdem kündigte das Unternehmen an, ab 2030 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zu produzieren oder zu verkaufen. Die britische Luxusmarke hatte schon 2011 mit dem 102EX einen elektrifizierten Phantom als Idee vorgestellt. Mit dem fünf Jahre später vorgestellten 103EX präsentierte man dann ein deutlich futuristischere Fahrzeugstudie, die der Designlinie der Marke aber treu blieb.

