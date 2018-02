Rolls-Royce tauft sein SUV nach einem Diamanten

Rolls-Royce tauft sein SUV nach einem Diamanten. Als eine der letzten Luxusmarken wird nun auch Rolls-Royce sein Portfolio um ein SUV erweitern. Es wird Cullinan heißen, wie das Unternehmen nun nach monatelangen Spekulationen bestätigte. Namenspate für das zweite Modell der Marke auf der neuen Aluminium-Spaceframe-Architektur ist ein Diamant.

Der Cullinan-Diamant wurde 1905 in einer südafrikanischen Mine in den Magaliesbergen entdeckt und ist mit 3106 Karat der größte jemals gefundene Diamant. Aufgespalten und geschliffen gehören die beiden größten Teile des Cullinan zu den britischen Kronjuwelen und befinden sich in Königskrone und Zepter.