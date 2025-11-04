Rotax E10 – E-Race Way

Rotax E10 – E-Race Way – Er ist komplett inhouse entwickelt und speziell auf die Anforderungen des Kartsports abgestimmt bringt Leistung, einfache Handhabung und Nachhaltigkeit auf den Punkt. Ein Antrieb, der den Rennsport aufregender und zugänglicher macht als je zuvor. Angelehnt an die „Race your Way“-Philosophie kombiniert der Rotax E10 hohe Leistung, Chancengleichheit und emissionsfreies Fahren – und eröffnet Fahrer:innen ab sechs Jahren den Zugang zu echter elektrischer Rennkart-Performance.

Kompakt, leistungsstark und sicher: Der Rotax E10 ist mit Niederspannungstechnologie ausgestattet. Die Inbetriebnahme ist schnell und intuitiv – das Kart ist in wenigen Minuten einsatzbereit. Vom jungen Talent bis zum Profi bietet der E10 pures Rennfeeling in bewährter Rotax-Qualität.

Ein strategischer Schritt für BRP-Rotax

Mit der Einführung des E10 hat BRP-Rotax sein Kartmotoren-Portfolio erweitert und öffnet den Kartsport nun für neue Kundengruppen. Das Unternehmen reagiert gezielt auf zentrale Herausforderungen der Branche – Lärmbelästigung, Produktkomplexität und Emissionen – in einer Zeit, in der gesetzliche Vorgaben strenger werden, Streckenbetreiber:innen an Flexibilität verlieren und die Erwartungen der Kundschaft steigen. Für BRP-Rotax markiert der E10 einen wichtigen Meilenstein: Er sichert die langfristige Zukunft des Kartsports, stärkt das weltweite Händlernetz und schafft neue Chancen im Bereich der elektrischen Mobilität.

Pures Racing – einfach, leise und effizient

Der Rotax E10 überzeugt mit lautloser Beschleunigung, mit emissionsfreier Technologie und minimalem Wartungsaufwand – und sorgt so für echtes Racing-Vergnügen, das Fahrer, Streckenbetreiber und Gemeinden gleichermaßen begeistert. Rennstrecken können ihre Betriebszeiten verlängern, ohne Anwohner zu stören, während Veranstalter von fairen Wettbewerben profitieren, bei denen allein das fahrerische Können zählt.

Für Streckenbetreiberbedeutet der Rotax E10 auch Plug & Race, kein Kraftstoff, kein Tuning, keine aufwändige Wartung – einfach aufladen und losfahren. Familien und Nachwuchsfahrer damit einen sicheren und unkomplizierten Einstieg in den Motorsport, während Rennschulen und Profis auf die bewährte Performance und Zuverlässigkeit von BRP-Rotax vertrauen – jetzt auch vollelektrisch.

E10 und E20 – ein nahtloser Entwicklungsweg

Die Modelle Rotax E10 und E20 unterstreichen den technologieoffenen Ansatz des Unternehmens. Der E10 ist der ideale Einstieg – ein serienreifes Niederspannungssystem, das für Veranstalter, Streckenbetreiber und Kund gleichermaßen verfügbar ist.Der E20 ist der nächste Schritt – ein Antrieb für den internationalen Rennbetrieb, der derzeit in zwei „Arrive & Drive“-Flotten mit insgesamt 36 Karts im Einsatz ist. Zusammen bilden E10 und E20 einen klaren Weg vom ersten Karterlebnis bis hin zum professionellen Wettbewerb. Der Vertrieb erfolgt über das weltweite BRP-Rotax Händlernetzwerk.

Datencheck Rotax E 10

Der Rotax E10 ist in zwei Konfigurationen für den Rennsport erhältlich:

E10 Bambini: Alter 6 – 9 Jahre, 950er Chassis

Alter 6 – 9 Jahre, 950er Chassis E10 Mini: Alter 9 – 12 Jahre, 950er Chassis

Für den Freizeitbereich kann der E10 auch mit einem größeren 1050er Chassis eingesetzt werden – geeignet ab sechs Jahren.