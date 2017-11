Rotwild R.S2 als Hommage an den Mercedes-AMG GT R

Das exklusive und handgefertigte High-Tech-Fahrrad mit Carbon-Rahmen ist auf 50 Exemplare limitiert und eine Hommage an den Mercedes-AMG GT R. Der Preis von 7109 Euro ist eine Reminiszenz an die Rundenzeit des GT R auf der Nürburgring-Nordschleife. Der straßenzugelassene Sportwagen fuhr die 22,8 Kilometer der grünen Hölle in einer Zeit von 7.10,9 Minuten.

Vertrieben wird das R.S2 Limited Edition Beast of the Green Hell im grünen AMG-Farbton von Rotwild selbst. Es handelt sich um das dritte Fahrradmodell, das in Kooperation mit der Sportwagenmarke von Mercedes-Benz entstanden ist. 2013 kam das voll gefederte Carbon-Mountainbike R.X45 AMG auf den Markt. 2015 folgte mit dem Rotwild GT S inspired by AMG ein weiteres Mountainbike für härteste Einsätze.