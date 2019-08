Routex e-Ladekarte für die Fahrzeugflotte

Ab sofort gibt es die Routex e-Ladekarte für die Fahrzeugflotte. Also für Flottenkunden, Klein- und Mittelbetriebe. Zum Aufladen des Elektro-Fahrzeugs.

Die kombinierte Tank- und Ladekarte kann man ganz einfach beim Fahrzeughändler oder direkt über die Porsche Bank AG bestellen. Sie ist bei unterschiedlichen Ladenetzen der Kooperationspartner OMV und BP einsetzbar. Damit steht Flottenkunden ein flächendeckendes Hochleistungs-Ladenetz zur Verfügung.

Die OMV arbeitet mit dem Anbieter SMATRICS zusammen. Das ermöglicht das Aufladen an etwa 150 Stationen mit 450 Ladepunkten in Österreich. Bei BP, deren Netz über HUBJECT zur Verfügung steht, kann die Ladekarte national und international zum Einsatz kommen. In Österreich gibt es etwa 700 Standorte mit 4.190 Ladepunkten. Deutschland stellt zirka 1.900 Standorte zur Verfügung. In Belgien, der Schweiz, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden etwa 2.700.

Eine e-Routex-Karte beinhaltet viele Vorteile. Wie zum Beispiel einfaches bargeldloses Zahlen sowie ein flächendeckendes Hochleistungs-Ladenetz. Und mit BP und OMV zwei starke Kooperationspartner.

Aktuelle Informationen und einen Überblick über alle Ladestationen gibt es über die jeweiligen Apps.

