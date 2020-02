RRA – Startklar für ORM und ARC

Das Team Race Rent Austria (RRA) ist Startklar für die neue Saison. Sie sind dank der vielen Jahre konsequenter Aufbauarbeit ein fixer Bestandteil der österreichischen Rallye-Szene geworden.

Know-How & Logistik

Neben viel Know-How und effizienter Logistik bietet das Team neben den eigenen Fahrzeugen aller Preiskategorien auch die Betreuung für Piloten, die über eigene Fahrzeuge aber keine eigene Teamstruktur verfügen, an. Die Kunden schätzen bei RRA besonders die gemütliche Atmosphäre. Das RRA geht als eines der wenigen Teams in Österreich bei allen ORM- und ARC Läufen samt Catering und LKW an den Start. Neben den erforderlichen Ersatzteilen ist auch eine Reifenmontier-Maschine an Board.

Wolfgang Schmollngruber (Teamchef): „Mit der Vermietung von Evo´s verschiedener Ausbaustufen haben wir uns in den letzten Jahren einen Namen in der Szene gemacht, seit letztem Jahr bieten wir gemeinsam mit Knobi den Škoda Fabia R5 zur Vermietung an. Den Fabia haben wir bislang bei acht Rallyes sowie einigen Tests und Events eingesetzt – abgesehen von einem Ausrutscher war der Fabia immer im Ziel, vier Mal konnten wir uns über einen Podiumsplatz freuen. Zuletzt sind noch zwei neu aufgebaute Proto-Fahrzeuge in einer Fiesta-Karosse mit Evo-Technik in unseren Fuhrpark dazugekommen, mit den beiden Fahrzeugen schließen wir die Lücke zwischen den Evo´s und dem vierfachen WRC-2 Weltmeister Fabia R5. Die Protos können – wie die Evo´s auch – in den verschiedensten Spezifikationen zu sehr interessanten Konditionen angeboten werden. In Hinblick auf das Getriebe bieten wir beispielsweise vom Serien-Getriebe über eine Dog-Box bis hin zum sequenziellen Getriebe jede Variante an.“

Mehr Betriebsfläche

Für ausreichend Platz sorgt der 2014 entstandene Neubau mit 1000 m2 Betriebsfläche. Alle erforderlichen Arbeiten für den Rallye-Einsatz werden somit unter einem Dach erledigt. Das Gebäude beinhaltet neben einer Technikabteilung für Servicearbeiten die Rallye-Werkstatt und eine Abteilung für Fahrzeugveredelungen. Dort werden die Fahrzeuge den Sponsoreninteressen folgend entsprechend foliert und in Szene gesetzt. Die Fahrzeugveredelung wird von Tanja Brenn betrieben, hier kommt von der Aufbereitung der Grafik bis zur Beklebung alles aus einer Hand.

Günther Knobloch (R5-Projekt): „Schmolli hat dank der Zusammenarbeit mit unserem R5-Crew Chief Mirec Svec seit Projektstart viel R5 Know-how aufgebaut, gemeinsam haben wir eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt. Die Rallye-Premiere mit dem R5 fuhr die Crew Desl/Bergsmann bei der Jänner-Rallye 2019, in den letzten 14 Monaten waren darüber hinaus ex PWRC-Weltmeister Andreas Aigner, unser Youngster Lukas Dunner (beide mit Co Ilka Minor) und ich gemeinsam mit meinem Co-Piloten Jürgen Rausch am Start. Unseren Fabia R5 kann man 2020 bei allen ARC Läufen und einigen ORM-Läufen mieten, darüber hinaus haben wir wie bereits 2019 geplant, bei der einen oder anderen Rallye einen zweiten Fabia R5 im selben Spec wie unseren einzusetzen – das ist in Hinblick auf Datenvergleich sowie die geringeren Kosten für das Datenengineering und die Struktur natürlich sinnvoll.“

