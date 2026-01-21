Rückblick 2025 – Seat & Cupra mit positiven Zahlen

Rückblick 2025 – Seat & Cupra mit positiven Zahlen – Der heimische Pkw-Neuwagenmarkt ist mit 284.978 Fahrzeugen um 12,3 Prozent im Plus. Spitzenreiter ist VW-Konzern mit einem Rekordmarktanteil von 39,6 Prozent beziehungsweise 112.836 Neuzulassungen.

Ziemlich beachtlich ist die Performance von Seat, einer Marke, die viele Medien längst tot schreiben wollten. Die stark preisorientierte Einstiegsmarke konnte mit 12.768 Neuzulassungen über dem guten Vorjahresergebnis abschließen, der Marktanteil betrug 2025 4,5 Prozent. Österreich zählt damit wieder zu den am stabilsten und besten performenden Seat-Märkten weltweit. Der Ibiza reiht sich auf Platz 4 der Modellcharts ein und vereint rund 40 Prozent der Seat-Neuzulassungen auf sich. Auffällig ist, dass Seat in Österreich vor Cupra landet.

Gemeinsam noch stärker

Die neue Schwester-Marke Cupra hat im Autojahr 2025 mit 11.219 Autos einen Neuzulassungs- sowie mit 3,9 Prozent einen Marktanteils-Rekord verzeichnet. Österreich ist damit weltweit der erfolgreichste internationale Cupra-Markt. Die spanische Performancemarke ist zudem mit einem Stückzahlplus von 66,9 Prozent eine der am schnellsten wachsenden Marken des Landes. Beliebtestes Modell ist der Cupra Terramar, gefolgt von Leon, Formentor und Born. Der BEV-Anteil von Cupra beläuft sich mittlerweile auf mehr als 20 Prozent.

„Es freut mich ganz besonders, dass wir 2025 das absolut beste Jahr der Geschichte beider Marken feiern können. Für unsere Händler war das Zusammenspiel der Einstiegsmarke Seat sowie die steigende Performance von Cupra und ein breites Angebotsspektrum der Schlüssel zum Erfolg“, sagt Timo Sommeraurer, Markenleiter Seat und Cupra Österreich.