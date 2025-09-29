Rückblick – Kleiner Audi mit großen Ideen

Rückblick – Kleiner Audi mit großen Ideen – Er kam vor 25 Jahren auf den Markt und polarisierte. Der Audi A2. Als der ultraleichte Kompaktwagen mit vollständiger Aluminiumkarosse im Jahr 2000 auf die Straße rollt, ist die Reaktion gespalten. Die einen feiern den 3,83 Meter langen, 1,67 Meter breiten und 1,55 Meter hohen Kompaktwagen als Fortschrittsträger, die anderen rümpfen die Nase über sein ungewohntes Design. Fest steht: Der A2 ist ein Auto, das in vielerlei Hinsicht seiner Zeit voraus war – und sich erst im Rückblick als Meilenstein entpuppt.

Schon Anfang der 1990er-Jahre formulieren Ingenieure im VW-Konzern die Vision vom „Drei-Liter-Auto“. Wenig später beginnt bei Audi die Arbeit an einem Fahrzeug, das diese Idee umsetzen soll. Das Aluminium-Zentrum in Neckarsulm entwickelt dafür ein Konzept, das unter dem Projektnamen „Ringo“ Premiere feiert. Grundlage ist ein neuer, weniger komplexer Audi Space Frame, der die Leichtbaukompetenz der Marke auch in die Kompaktklasse tragen soll.

Verantwortlich für die Gestaltung sind bekannte Namen. Stefan Sielaff, Leiter des Münchner Designstudios, formt das Interieur, während Luc Donckerwolke das Exterieur entwirft. Donckerwolke, der heute das Design von Genesis verantwortet, gibt dem A2 seine charakteristische Silhouette: kurz, hoch, windschnittig. Unterstützt werden beide von Gerhard Pfefferle, dem späteren Audi-Designchef. Das Ergebnis polarisiert – und genau das war beabsichtigt. Projektleiter Harald Wester erinnert sich später: „Wir haben im Windkanal geschlafen, um die Aerodynamik perfekt zu machen.“

1997 stehen erste Studien auf den Messen in Frankfurt und Tokio. Unter der Bezeichnung „Al2“ präsentiert Audi verschiedene Varianten – darunter die hellgrüne Studie „Light Green“ und die dreitürige Version „Light Blue“ mit variablem Ladeboden. Die Serienfreigabe folgt noch im selben Jahr, zwei Jahre später feiert der fertige A2 Weltpremiere auf der IAA in Frankfurt.

Sein technisches Konzept ist einzigartig: Als erster Kompaktwagen der neueren Automobilgeschichte erhält der A2 eine vollständig aus Aluminium gefertigte Karosserie. Die Rohkarosse wiegt nur 153 Kilogramm – rund 40 Prozent weniger als vergleichbare Stahlmodelle. Dazu kommt eine aerodynamisch optimierte Form, die den Luftwiderstandsbeiwert auf 0,28 senkt.

Besonders der A2 1.2 TDI von 2001 sorgte für Aufsehen, mit dem Audi sein Entwicklungsziel erreichte. Mit einem Verbrauch von nur 2,99 Litern auf 100 Kilometer und einem Luftwiderstandsbeiwert von sensationellen 0,25 war er das erste viertürige Drei-Liter-Auto der Welt. Möglich war das durch konsequenten Leichtbau, schmale Spezialreifen, verkleideten Unterboden und ein Leergewicht von nur 855 Kilogramm.

Doch trotz technischer Brillanz bleibt der Markterfolg überschaubar. Zwischen 2000 und 2005 laufen in Neckarsulm nur 176.377 Exemplare vom Band – zu wenig, um die hohen Erwartungen zu erfüllen. Ein Grund ist der Preis: Der kleine Premium-Kompakte kostet fast so viel wie größere Modelle, was potenzielle Käufer abschreckt.

An Variantenvielfalt mangelt es dabei nicht. Fünf Motorisierungen – vom 75-PS-Benziner bis zum 110-PS-FSI – stehen zur Wahl. Ab 2003 sorgt das Sondermodell „colour.storm“ mit Lackierungen in Imolagelb, Misanorot, Sprintblau oder Papayaorange für Farbtupfer im Straßenbild. Doch auch diese modische Offensive kann die Verkaufszahlen nicht retten. 2005 zieht Audi die Reißleine und stellt die Produktion ein.

Heute, 25 Jahre nach seiner Premiere, hat der A2 seinen Platz gefunden – nicht als Bestseller, sondern als Pionier. Seine clevere Raumausnutzung, die gute Verarbeitung und die enorme Effizienz machen ihn zum geschätzten Alltagsauto und gesuchten Youngtimer. Auf einschlägigen Plattformen erzielen gut erhaltene Modelle stabile Preise, oft weit über dem, was man für andere Kleinwagen jener Zeit bezahlt.