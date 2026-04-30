Sachbezug für E-Dienstautos – Ein Rückschritt mit Ansage – Die Elektromobilität galt in Österreich lange als politisch gewolltes Zukunftsprojekt. Steuerliche Anreize, Förderungen und klare Signale aus der Politik sollten Unternehmen dazu bewegen, ihre Fahrzeugflotten nachhaltig umzubauen. Ein zentrales Instrument dabei war die Befreiung von Elektro-Dienstautos vom Sachbezug – ein Modell, das nachweislich Wirkung gezeigt hat.

Nun droht ausgerechnet dieses Erfolgsmodell zu kippen. Die im Doppelbudget 2027/2028 angekündigte Einführung eines Sachbezugs für privat genutzte Elektro-Dienstwagen sorgt für massive Kritik – nicht zuletzt vom Verband österreichischer Leasing-Gesellschaften.

Dass rund 70 Prozent aller neu zugelassenen Elektroautos in Österreich von Unternehmen angeschafft werden, ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis einer klaren steuerlichen Logik: Wer investiert, wird entlastet. Die bisherige Regelung hat genau das ermöglicht. Unternehmen konnten ihre Mobilitätsstrategien langfristig planen, Kosten kalkulieren und gleichzeitig einen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten. Mit der geplanten Änderung wird dieses Gleichgewicht empfindlich gestört.

Denn der neue Sachbezug trifft gleich doppelt. Unternehmen verlieren einen wesentlichen finanziellen Vorteil, während Arbeitnehmer künftig einen geldwerten Vorteil versteuern müssen – selbst dann, wenn der E-Dienstwagen nur für den Arbeitsweg genutzt wird. Was auf dem Papier wie eine „Angleichung“ wirkt, entpuppt sich in der Praxis als Verteuerung. Gerade in Zeiten, in denen Elektrofahrzeuge in der Anschaffung noch immer teurer sind als vergleichbare Verbrenner, wirkt diese Maßnahme wie ein politischer Rückzieher.

Vertrauensverlust & fatales Signal

Besonders problematisch ist jedoch ein anderer Aspekt. So die fehlende Planungssicherheit. Unternehmen, die frühzeitig auf Elektromobilität gesetzt haben, sehen sich nun mit rückwirkend verschlechterten Rahmenbedingungen konfrontiert. Investitionen, die unter bestimmten steuerlichen Voraussetzungen getätigt wurden, verlieren plötzlich an Wirtschaftlichkeit. Das ist nicht nur ärgerlich – es untergräbt das Vertrauen in den Standort Österreich.

Hier zeigt sich einmal mehr ein grundlegendes Problem der letzten Bundesregierung: wirtschaftspolitische Entscheidungen ohne langfristige Konsistenz. Statt verlässlicher Leitlinien dominieren kurzfristige Budgetüberlegungen. Anstatt erfolgreiche Maßnahmen weiterzuentwickeln, werden sie aus fiskalischem Druck heraus zurückgenommen. Das sendet ein fatales Signal – nicht nur an Unternehmen, sondern auch an internationale Investoren.

Der Präsident des VÖL, Alexander Nekolar, bringt es auf den Punkt: Unternehmen brauchen stabile Rahmenbedingungen, um ihre Flotten wirtschaftlich und nachhaltig auszurichten. Genau diese Stabilität fehlt derzeit. Wer heute in Elektromobilität investiert, muss offenbar damit rechnen, dass sich die Spielregeln morgen ändern. Das ist Gift für jede Form von Transformationsprozess.

Dabei wäre gerade jetzt Kontinuität gefragt. Die Mobilitätswende ist kein kurzfristiges Projekt, sondern ein struktureller Umbau, der Jahre – wenn nicht Jahrzehnte – in Anspruch nimmt. Steuerliche Anreize sind dabei kein Selbstzweck, sondern ein notwendiges Instrument um Markthürden zu überwinden. Wer diese Instrumente vorschnell zurücknimmt, riskiert, den Fortschritt auszubremsen.

Inkonsistenz – Symbol des politischen Versagens?

Hinzu kommt die soziale Dimension: Für viele Arbeitnehmer war der E-Dienstwagen bislang ein attraktiver Bestandteil des Vergütungspakets. Die neue Regelung schmälert diesen Vorteil erheblich. Höhere laufende Kosten bei gleichzeitig sinkendem Nutzen – das dürfte die Nachfrage spürbar dämpfen. Und genau das widerspricht den klimapolitischen Zielen, die sich Österreich selbst gesetzt hat.

Am Ende bleibt der Eindruck einer Politik, die sich selbst widerspricht. Einerseits wird Elektromobilität propagiert, andererseits werden zentrale Anreize abgeschafft. Diese Inkonsistenz ist kein Zufall, sondern Ausdruck eines tieferliegenden Problems: fehlende strategische Klarheit. Die aktuelle Maßnahme ist daher mehr als nur eine steuerliche Anpassung – sie ist ein Symptom politischen Versagens.

Wenn Österreich seine Rolle als Vorreiter in der Elektromobilität behalten will, braucht es mehr als wohlklingende Ankündigungen. Es braucht verlässliche Rahmenbedingungen, wirtschaftliche Vernunft und den Mut, einmal eingeschlagene Wege konsequent weiterzugehen. Alles andere kostet nicht nur Vertrauen – sondern auch Zukunft.