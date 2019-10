Sachsen-Ministerpräsident & Steirische Technologie

Sachsen-Ministerpräsident Michael Kretschmer nahm in einer Stippvisite steirische Technologie in Augenschein. Und er ventilierte gemeinsam mit LH Schützenhöfer Möglichkeiten der Kooperation zwischen Sachsen und der Steiermark im Technologiebereich.

E-Mobilität & Mikroelektronik

Einer der Schwerpunkte des Besuchsprogramms waren die neuesten Entwicklungen der Automobil-Innovationsschmiede AVL. Sachsen und die Steiermark, beide mit starker Automobilindustrie können von einem intensiven Dialog profitieren. Elektromobilität, Mikroelektronik, aber auch weitere alternative Antriebsformen waren weitere Schwerpunkte in den Gesprächen der beiden Landesspitzen. Im Bereich der Mikroelektronik verfügen beide Länder mit „Silicon Saxony“ und „Silicon Alps“ über entsprechende Schwerpunktprogramme.

Mobilität der Zukunft

Ministerpräsident Michael Kretschmer: „Österreich ist ein unglaublich innovatives Land, das nach vorne will, das sieht man hier in der Steiermark.“ Kretschmer hob die steirischen Entwicklungen beim autonomen Fahren und der Mobilität der Zukunft hervor. Für ihn sei es interessant zu den Besten zu gehen und hier in der Steiermark wären die Besten. Der Ministerpräsident betonte, dass Dresden die Hauptstadt des autonomen Fahrens werden soll. Er betonte: „Ich denke wir können eine ganze Menge miteinander machen.″

