Salzburgerland – 1000 Miglia Warm up Austria

Eine legendäre Rennstrecke, der höchste Berg Österreichs und die Europäische Kulturhauptstadt 2024 – die Route der ersten Auflage des 1000 Miglia Warm Up Austria spielt alle Stücke inklusive dem Finale Samstagnachmittag am Residenzplatz ab 13:30 Uhr in der Salzburger Altstadt. Zuschauer können die Teilnehmer des Gleichmäßigkeitsrennens entlang der gesamten Route anfeuern und seltene Oldtimer im Stile des legendären italienischen Klassikers „1000 Miglia“ bewundern.

Die Veranstaltung beginnt bereits am Donnerstag, den 26. September ab 16 Uhr, mit den Akkreditierungen, technischen Kontrollen und den ersten Testfahrten am Gelände des Salzburgrings, wo die Teilnehmer auch eine Runde um die legendäre Rennstrecke drehen.

Gleichmäßigkeit auf 32 Prüfungen

Die Veranstaltung wird als Gleichmäßigkeitswertung ausgetragen. Ein Roadbook gibt die Strecke vor, entlang derer die Teilnehmer verschiedene Prüfungen zu absolvieren haben. Bei den 32 Prüfungen müssen die Teilnehmer einen bestimmten Streckenabschnitt in einer vorgegebenen Zeit absolvieren – nicht schneller, aber auch nicht langsamer. Noch anspruchsvoller sind die 5 Durchschnittsprüfungen bei denen die Strecke zwischen zwei Punkten mit einer vorgegebenen Durchschnittsgeschwindigkeit gefahren werden sollte.

Auf der gesamten Route gilt die Straßenverkehrsordnung. Fahrtechnik, Präzision und Teamwork der Fahrer und Beifahrer entscheiden schlussendlich über das Endergebnis, das für die Teilnehmer des ersten 1000 Miglia Warm Up Austria am Abend im Hangar-7 am Salzburger Flughafen verkündet wird.

Roadbook & Termincheck für die 1000miglia 2024

Freitag, 27. September 2024

09:00–09:30 Uhr Start 1. Etappe Hof bei Salzburg

10:00–10:30 Uhr „Coffee break“ Hans-Peter Porsche Traumwerk Anger (Deutschland)

13:00–14:00 Uhr Zwischenstopp und Mittagessen Großglockner

16:45–18:45 Uhr Ziel 1. Etappe Stadtplatz Mittersill

Samstag, 28. September 2024

08:00–08:30 Uhr Start 2. Etappe Nationalpark-Zentrum Mittersill

08:30–09:00 Uhr Zwischenstopp Zell am See Kongresszentrum

12:00–12:30 Uhr Zwischenstopp St. Gilgen Seepromenade

13:15–15:15 Uhr Ziel 2. Etappe Residenzplatz Salzburg

