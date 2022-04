Sami Khedira: „Das war sehr beeindruckend“

„Das war schon sehr beeindruckend,“ so kommentierte Fußballstar Sami Khedira seine Mitfahrt. Bei Porsche-Werkspilot Pascal Wehrlein im vollelektrischen Porsche Taycan GTS Sport Turismo. Absolviert im Porsche Test- und Entwicklungszentrum in Weissach. Und zwar im Auto für den Sieger des Porsche Tennis Grand Prix, „Gut, dass da ein Vollprofi am Steuer saß,“ ergänzte Sami. Hier der Link zum Video. Wehrlein hat kürzlich den ersten Sieg für Porsche in der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft eingefahren.

Im Herzen des Porsche-Motorsports erklärten ihm Pascal Wehrlein und Teamkollege André Lotterer dann den Rennsimulator, in dem sie sich auf das Formel-E-Rennen in Monaco vorbereiten.Marc Lieb, Ex-Porsche-Werksfahrer und Langstreckenweltmeister 2016, nahm ihn mit. Auf eine Besichtigungstour durch die Motorsport-Werkstätten zum 800 kW starken Porsche Mission R. Und den in der Formel E eingesetzten Porsche 99X Electric und dem LMDh-Sportprototyp. Mit dem fährt Porsche ab 2023 wieder um Gesamtsiege bei den legendären 24 Stunden von Le Mans.

Von Weissach aus ging es für den ehemaligen Mittelfeldstar von Real Madrid und Juventus Turin zusammen mit André Lotterer zurück nach Stuttgart in die Porsche-Arena, wo in dieser Woche die besten Tennisspielerinnen der Welt aufschlagen. Dort traf der Altstar auf die Nachwuchsspielerin Eva Lys, die im Porschee Talent Team gefördert. Lys hatte in diesen Tagen mit ihrem ersten Sieg bei einem WTA-Turnier für positive Schlagzeilen gesorgt.

