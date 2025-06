Sandra Bayer übernimmt Vertrieb bei Nissan

Neuzugang im Management von Astara Mobility Austria GmbH, dem österreichischen Importeur für Nissan: Ab Mitte März wird Sandra Bayer die zuletzt vakante Leitung der Vertriebsagenden übernehmen.

Sandra Bayer verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche, speziell im Bereich des Vertriebs. Ihren beruflichen Einstand feierte sie nach Abschluss ihres BWL-Studiums in Wien bei Renault Österreich. Zuletzt war sie erfolgreich in der Denzel-Organisation tätig, ebenfalls als Sales Director.

„Ich freue mich, dass wir mit Sandra Bayer eine so erfahrene Führungskraft für unser Team gewinnen konnten“, erklärt Michael Kujus, Managing Director Astara Mobility Austria. „Ich bin mir sicher, dass sie im wichtigen Thema des Vertriebs neue Impulse setzen wird können und wünsche ihr viel Erfolg in ihrem neuen Aufgabengebiet.“