Sanrivatti stellt Hypercar-Welt auf den Kopf

Sanrivatti stellt Hypercar-Welt auf den Kopf – Neue „Apex Position“ rückt den Fahrer ins Zentrum. Der niederländische Hypercar-Newcomer Sanrivatti sorgt erneut für Aufsehen. Nachdem das Unternehmen Anfang des Jahres erstmals aus dem Stealth-Modus trat, präsentiert die Marke nun ihr zentrales Entwicklungsprinzip: die sogenannte „Apex Position“. Dahinter verbirgt sich ein völlig neuer Ansatz für die Fahrerergonomie, der die Beziehung zwischen Mensch und Maschine grundlegend verändern soll.

Seit Jahrzehnten folgt die Entwicklung von Hypercars einem bekannten Muster: mehr Leistung, bessere Aerodynamik, ausgefeiltere Fahrwerkssysteme und immer komplexere Technologien. Während sich die Fahrzeuge kontinuierlich weiterentwickelten, blieb ein entscheidender Faktor weitgehend unverändert – die Sitzposition des Fahrers.

Genau diesen Umstand stellte Sanrivatti-Gründer und CEO Santiago Sánchez Rivero infrage. Seine Überlegung: Limitiert die klassische Sitzposition in Hochleistungssportwagen möglicherweise die Verbindung zwischen Fahrer und Fahrzeug?

Die Antwort darauf nennt das Unternehmen „Apex Position“. Das weltweit erstmals eingesetzte Konzept positioniert den Fahrer deutlich weiter vorne im Fahrzeug und soll damit eine wesentlich intensivere Interaktion mit dem Hypercar ermöglichen.

Inspiration aus der Welt der Superbikes

Nach Angaben von Sanrivatti orientiert sich die neue Fahrposition an den Eigenschaften leistungsstarker Motorräder. Dort verschmelzen Fahrer und Maschine deutlich stärker miteinander als in einem Automobil. Körperhaltung, Gewichtsverlagerung und Wahrnehmung beeinflussen unmittelbar das Fahrerlebnis.

„Auf einem Hochleistungsmotorrad bewegen sich Fahrer und Maschine als Einheit“, erklärt Sánchez Rivero. „Die Verbindung ist unmittelbar, physisch und intuitiv.“

Genau dieses Gefühl möchte Sanrivatti auf die Welt der Hypercars übertragen. Statt den Fahrer hinter der Vorderachse in einer stark zurückgelehnten Cockpitposition unterzubringen, rückt die neue Architektur ihn näher an das Zentrum des Geschehens.

Das Ergebnis soll ein deutlich erweitertes Sichtfeld, präzisere Fahrzeugplatzierung auf der Rennstrecke sowie ein intensiveres Gefühl für Beschleunigung, Bremsvorgänge und Kurvenfahrten ermöglichen.

Mehr Wahrnehmung – mehr Kontrolle

Die Entwickler versprechen eine Kombination aus verbesserter Ergonomie, optimierter Körperausrichtung und einer natürlichen Bedienung der Fahrzeugfunktionen. Darüber hinaus arbeitet Sanrivatti an eigenen Technologien, die es dem Fahrer ermöglichen sollen, sich stärker mit den Bewegungen des Fahrzeugs zu synchronisieren.

Anstatt den Menschen von den auf das Fahrzeug wirkenden Kräften abzuschirmen, soll die „Apex Position“ ihn aktiv in das Fahrerlebnis einbinden. Geschwindigkeit und Dynamik werden dadurch nicht nur gemessen, sondern intensiver wahrgenommen.

Für Sánchez Rivero steht dabei nicht die Jagd nach Höchstgeschwindigkeiten im Vordergrund. Sein Ziel sei es vielmehr, die emotionale Verbindung zwischen Mensch und Maschine auf ein neues Niveau zu heben.

„Die Automobilindustrie hat die Fahrmaschine über Jahrzehnte perfektioniert, aber selten hinterfragt, wie der Mensch darin positioniert ist“, sagt der Unternehmensgründer. „Sanrivatti wurde gegründet, um genau diese Frage zu untersuchen.“

Hochkarätige Verstärkung für das Projekt

Parallel zur technischen Entwicklung baut Sanrivatti auch sein internationales Team weiter aus. Neu an Bord ist Paul Arkesden als Executive Director of Technology Partnerships. Der Ingenieur zählt zu den erfahrensten Technologie- und Entwicklungsmanagern der Branche.

Seine Karriere führte ihn unter anderem zu Singer Vehicle Design, McLaren Automotive und McLaren Special Operations. Zu seinen bekanntesten Projekten gehört die Mitarbeit am legendären McLaren P1-Hypercar.

Arkesden sieht vor allem die Originalität des Ansatzes als entscheidenden Reiz: „Die Automobilindustrie ist hervorragend darin geworden, bestehende Konzepte weiterzuentwickeln. Wirklich neue Perspektiven sind dagegen selten.“

Ebenfalls Teil des Projekts ist Geoff Dowding, der als Commercial Strategic Advisor die kommerzielle Entwicklung begleiten wird. Der Branchenveteran war zuvor in leitenden Positionen bei Lotus, Bentley, Harley-Davidson und Al Habtoor Motors tätig.

Prototypenentwicklung läuft auf Hochtouren

Mit der Präsentation der „Apex Position“ gibt Sanrivatti erstmals konkrete Einblicke in seine Entwicklungsphilosophie. Noch befindet sich das Unternehmen in der Prototypenphase, doch die personelle Verstärkung und die ambitionierte technische Vision unterstreichen die Ernsthaftigkeit des Vorhabens.

Ob die radikale Neuausrichtung der Fahrerposition tatsächlich das Potenzial besitzt, die Hypercar-Welt nachhaltig zu verändern, wird sich erst auf der Straße und der Rennstrecke zeigen. Klar ist jedoch schon jetzt: Sanrivatti verfolgt einen der ungewöhnlichsten Ansätze, die die Branche seit Jahren gesehen hat.