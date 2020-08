Santa Fe erkundet neues Terrain

Hyundai veröffentlicht Informationen zum neuen „Terrain Mode Selector“.

Der neue Santa Fe ist das erste Hyundai SUV in Europa, der mit dieser zusätzlichen Technologie ausgestattet ist. Mit dieser Funktion können Fahrer die Fahrleistung auf verschiedenen Terrains, einschließlich Sand, Schnee und Schlamm, durch das Betätigen eines Drehwahlknopfs optimieren. Aufbauend auf der HTRAC-Allradantriebstechnologie bietet der neue „Terrain Mode Selector“ ein noch komfortableres Fahrerlebnis, selbst unter schwierigsten Untergrund-Verhältnissen. HTRAC, eine Kombination aus den Wörtern „Hyundai“ und „Traktion“, verteilt das Vorder- und Hinterraddrehmoment in Verbindung mit den Fahr- und Geländemodi je nach Fahrbedingungen autonom.

Auswahl des Fahr- und Geländemodus per Knopfdruck

Der neue Santa Fe verfügt über einen Drehknopf in der Mittelkonsole, mit dessen Hilfe der Fahrer zwischen vier Fahr- und drei Geländemodi wählen kann. Um zwischen Fahr- und Geländemodus zu wechseln, muss der Fahrer lediglich die Taste in der Mitte des Drehknopfes drücken. Er kann dann sowohl über die digitalen Armaturen (ausstattungsabhängig) wie auch auf dem Navigations-Bildschirm (ausstattungsabhängig) ablesen, welchen Fahr- oder Geländemodus gerade in Verwendung ist.

