Sardinien offroad entdecken

Melina Lindenblatt und Matthias Göttenauer haben ihr Wissen über einige der schönsten Tracks – von leicht bis sehr schwierig – in einem „Trackbook Sardinien“ zusammengetragen. Für ihre geführten 4×4-Touren, waren sie mehrere tausend Kilometer kreuz und quer auf Sardinien unterwegs. Sie führen die Experience GmbH in Fulda und realisieren seit mehr als einem Jahrzehnt verschiedenste spektakuläre Projekte. Darunter auch Rekordfahrten und Weltumrundungen auf allen fünf Kontinenten und in mehr als 100 Ländern.

Einige der schönsten Strecken findet man kaum auf einer Karte

Sardinien, das von vielen Besuchern als „Kontinent im Kleinen“ bezeichnet wird, ist nach einer Fährfahrt von wenigen Stunden Dauer erreicht und bietet steile Gebirgsstrecken (die höchsten Berge haben eine Höhe von mehr als 1800 Meter). Die Insel ist durchzogen von einem Netz aus kleinen Bergstraßen, historischen Verbindungswegen und Bergwerkspisten. Diese laden dazu ein, die Hauptstraßen zu verlassen. Aber leider stimmen Karten und die Realität oft nicht überein. So endet manch abenteuerlicher Abstecher schon viel zu früh in einer Sackgasse. Andererseits sind einige der schönsten Strecken auf fast keiner Karte eingezeichnet.

Kein Reiseführer

Das Trackbook ist ausdrücklich kein Reiseführer mit Information zu Kultur, Geschichte, Restaurants oder Unterkünften. Es ist eine zusätzliche Informationsquelle für Erkundungstouren auf den abenteuerlichsten Strecken der Insel. Fast alle 43 Touren sind im Roadbook-Stil gehalten. Das Buch ist mit der detaillierten 1:150.000-Sardinien-Karte von Freytag & Berndt kombinierbar.

Von 2WD bis hin zu modifizierten Offroadern

Hilfreich ist die Kategorisierung der Strecken für verschiedene Fahrzeugtypen, von 2WD über 4×4 bis hin zur Klasse modifizierter Offroad-Fahrzeuge. Die detaillierten Beschreibungen enthalten Bilder und Informationen zur jeweiligen Route, umfassende Angaben zu den Zuständen und sonstigen Besonderheiten der Strecken. Zur besseren und leichteren Orientierung dienen GPS-Koordinaten mit den wichtigsten Positionen.

Ab Mai erhältlich

Das „Trackbook Sardinien“ (ISBN 978-3-00-059515-8) hat 212 Seiten und ist durchgängig farbig bebildert. Es erscheint im Mai 2018 und kostet 24,90 Euro. Vorbestellungen sind bereits jetzt unter info@experience.de möglich. Weitere Informationen unter www.experience.de