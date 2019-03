Scania schickt selbstfahrende Busse auf die Straße

Scania schickt in Zusammenarbeit mit dem größten öffentlichen Verkehrsbetrieb in Skandinavien selbstfahrende Busse auf die Straße. Die Tests mit den selbstfahrenden Bussen laufen auf regulären Strecken in der Gegend um Stockholm. Zuerst findet die Erprobung noch ohne Fahrgäste statt. In der zweiten Phase dann mit Pendlern. Die Touren mit zwei elektrischen Scania Citywide LF begleitet ein Sicherheitsfahrer. Er überwacht den Busbetrieb und betreut die Fahrgäste.

Die beiden Busse verbinden das neue Wohngebiet Barkarby, etwa 20 Kilometer von der Stockholmer Innenstadt entfernt. Die Strecke ist fünf Kilometer lang und hat vier Haltestellen. Davon soll anfänglich etwa ein Kilometer autonom zurückgelegt werden. Während der zweiten Testphase im kommenden Jahr erwartet man täglich 300 Fahrgäste.

