Schaden-Manager.com erweitert die digitale Schadenmeldung

Schaden-Manager.com erweitert die digitale Schadenmeldung – Schaden-Manager.com geht den nächsten Schritt in der Digitalisierung der

Versicherungsbranche. In Kooperation mit dem Technologiepartner Seimo wurde eine neue WhatsApp-Schnittstelle entwickelt, die es Kunden ermöglicht, Schäden direkt über den beliebten Messenger-Dienst zu melden. So wird eine Schadensmeldung einfach wie eine Nachricht.

Seit der Gründung 2010 hat sich Schaden-Manager.com als digitaler Vorreiter etabliert. Somit ist die WhatsApp-Integration der logische nächste Schritt der

Digitalisierungsstrategie. „Wir machen die Einreichung von Schäden so einfach wie das Schreiben einer WhatsApp-Nachricht“, erklären die Geschäftsführer Johannes Kainz und Kevin Kundrath von Schaden-Manager.com. „Unsere Kunden können jetzt Schadenmeldungen inklusive Fotos, Dokumente und aller relevanten Informationen direkt über WhatsApp übermitteln – schnell, unkompliziert und rund um die Uhr.“ Über die Partnerschaft mit Seimo bringt man als Technologiepartner die erforderliche Expertise für die nahtlose Integration von WhatsApp in bestehende Geschäftsprozesse mit. Die Zusammenarbeit ermöglicht es seinen Kunden den gewohnten Kommunikationskanal zu bieten, während im Hintergrund professionelle Schadenbearbeitung stattfindet.