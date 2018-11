Schaeffler kauft Spezialisten für Elektromotoren

Schaeffler hat Elmotec Statomat mit Sitz in Karben bei Frankfurt am Main gekauft. Die Firma ist einer der weltweit führenden Hersteller von Fertigungsmaschinen für den Bau von Elektromotoren in Großserien und verfügt über besondere Kompetenz im Bereich der Wickeltechnologie. Mit der Akquisition baut Schaeffler seine Stellung im Bereich Elektromotorenbau aus. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Seit über 60 Jahren Technologieführer

Das inhabergeführte Unternehmen Elmotec Statomat, das im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 40 Millionen Euro erwirtschaftete und zurzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt, ist seit über 60 Jahren ein Technologieführer für Fertigungsmaschinen im Elektromotorenbau, vor allem auf dem Gebiet der Statorenfertigung. Mit seinen individuell skalierbaren Wickeltechnologien hat sich das Unternehmen eine führende Marktposition im Bereich der Herstellung von Elektromotoren erarbeitet. (ampnet/jri)

