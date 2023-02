Schaeffler: Kettenloses Antriebssystem für Pedelecs

Gemeinsam mit dem Spezialisten Heinzmann hat Schaeffler ein kettenloses Antriebssystem für Pedelecs entwickelt. Free Drive verfügt zwar über Pedale, aber arbeitet als Generator, der den Strom für den Elektromotor am Hinterrad liefert. Mechanische Komponenten wie Kette, Zahnriemen oder Ritzel sind dabei nicht nötig. Gangwechsel oder eine Änderung der Betriebsmodi erfolgen über die Software.

Schaeffler kettenloses Antriebssystem für Pedelecs geht nun in der Cargo-Bike-Flotte der CIP Mobility GmbH und ihren Mocci Smart Pedal Vehicles in den ersten Serieneinsatz. Der Generator ist so konzipiert, dass er beim Treten deutlich weniger Muskelkraft benötigt als klassische Kettenantriebe. Was gerade für Lieferfahrten von Vorteil ist. Überschüssige Energie speichert der Akku und nutzt sie bei Bedarf für den Antrieb. Insgesamt liefert der Free Drive eine Antriebsleistung von 250 Watt.

„Mit dem Antrieb ohne Kette sind gänzlich neue Fahrradarchitekturen und Pedalkonfigurationen möglich. Auch für Anwendungen mit drei oder vier Rädern, mit Dach oder ohne“, der Leiter des Unternehmensbereichs Elektromobilität bei Schaeffler. (aum)

