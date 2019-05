Schnelle Schwedin pilotiert Hyundai-VIP-Auto

Die schnelle Schwedin Jessica Bäckman pilotiert bei der ADAC TCR Germany in Most das VIP-Auto vom Hyundai Team Engstler. Bäckman (21/Boden) ist in der TCR Europe als Rookie mit einem Hyundai i30 N TCR am Start.

Die 21-Jährige stammt aus einer Motorsport-verrückten Familie. „Mein Onkel fuhr früher Rallycross und jetzt Rallyes. Mein Vater ist nie selbst gefahren, hat aber immer gerne an Autos geschraubt. Er war unter anderem Mechaniker im Dragstersport. Mein älterer Bruder Andreas und ich haben als Kinder viel Zeit an Rennstrecken verbracht.“ Als ihre Mutter Jessica und ihren Bruder in einer Kartschule anmeldet, sind beide unheilbar vom Motorsport-Virus infiziert.

Erste Erfolge im Kartsport

Nach ersten Starts in ihrem Heimatland tritt Bäckman auch schon bald auf den Kartpisten Europas an. Der Aufwand lohnt sich. Bäckman gewinnt mehrere Karttitel in Schweden und ist bei der Kart-WM in ihrer Klasse mehrmals bestplatzierte Starterin.

2017 folgt der Wechsel in den Automobilsport. Zum Rallycross. Doch der Ausflug zum Rallycross ist nur von kurzer Dauer. „Es gab eine Lücke im Kalender, und da bin ich noch einmal in der schwedischen Meisterschaft Kart gefahren. Ich habe den Titel geholt und habe als Preis einen Test in einem Rennwagen auf der Rundstrecke gewonnen. Da habe ich schnell gemerkt, dass mir das viel besser liegt.

Auf der Rundstrecke

2018 starten die Geschwister in der skandinavischen und britischen TCR-Serie. Auf der Insel hinterlässt Jessica Bäckman einen bleibenden Eindruck. Sie wird Gesamtvierte der TCR UK. Am Jahresende wird sie zum „Overseas Racer of the Year“ gekürt.

Die Motorsporterfolge der Geschwister sorgen schnell für Aufsehen. Mit drei anderen Piloten – darunter der Deutsche Luca Engstler werden sie in das „Hyundai Motorsport Customer Racing Junior Driver“-Programm aufgenommen. Dort fördert Hyundai Motorsport junge Talente im Tourenwagensport. Mit ihrem Bruder als Teamkollegen startet Jessica Bäckman in dieser Saison mit dem Hyundai i30 N TCR in der TCR Europe.

Jessica Bäckman freut sich auf ihr Debüt in der ADAC TCR Germany: „Ich war überrascht, als ich das Angebot bekam. Mein Ziel ist es, vorne mitzufahren.“

