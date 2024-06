Schnellladen mit bis zu 400 kW

Porsche erweitert kontinuierlich sein Schnellladenetz. Nach den Eröffnungen in Bingen am Rhein, Estenfeld bei Würzburg und Koblach in Österreich hat nun die vierte Porsche Charging Lounge in Ingolstadt ihren Betrieb aufgenommen. Auf dem Gelände des Porsche Zentrums stehen vier DC-Schnellladesäulen mit bis zu 400 kW Ladeleistung sowie vier AC-Ladepunkte mit 22 kW bereit. Porsche hat auch an den bestehenden drei Lounge-Standorten die maximale Ladeleistung der Schnellladesäulen von 300 auf 400 kW erhöht. Neben der hohen Ladeleistung zählen das angenehme Ambiente und die zentrale Abwicklung der Ladekosten über den Porsche Charging Service zu den Vorteilen der Porsche Charging Lounges.

Laden rund um die Uhr

Die Porsche Charging Lounge Ingolstadt liegt unmittelbar an der wichtigen Nord-Süd-Verbindung A9 auf dem Gelände des Porsche Zentrums Ingolstadt. Hier können rund um die Uhr alle Elektro- und Plug-in-Hybrid-Modelle des Sportwagenherstellers mit zertifiziertem Grünstrom geladen werden. Besonders die Fahrer des aktualisierten Taycan profitieren von der Erhöhung der DC-Ladeleistung auf 400 kW. Diese Modelle können mit bis zu 320 kW geladen werden. Durch die gesteigerte Laderobustheit erreichen diese Fahrzeuge hohe Ladeleistungen von über 300 kW sogar bis zu fünf Minuten lang.

Für einen angenehmen Aufenthalt gibt es im Lounge-Bereich modern ausgestattete Sanitärräume sowie eine sortierte Auswahl an Erfrischungsgetränken und Snacks. Zudem stehen analoge und digitale Medien sowie leistungsfähiges WLAN zur Verfügung. Der Zugang zu den Ladestationen und in die Lounge ist komfortabel gestaltet. Eine Porsche ID, die mit dem Fahrzeug verknüpft ist, ermöglicht den Zugang. Wenn auch das Nummernschild mit der Porsche ID verknüpft ist, öffnet sich die Schranke automatisch durch Kennzeichenerkennung. Alternativ erhalten Kunden Zugang über die Porsche Charging Card oder einen QR-Code aus der My Porsche App.

Kostengünstiges Laden

Mit der neuen Porsche Charging Lounge Ingolstadt stehen Porsche-Fahrern aktuell vier markeneigene Schnellladestationen zur Verfügung, und weitere sind geplant. Die Porsche Charging Lounges werden im Navigationssystem und der My Porsche App angezeigt. Die Abrechnung erfolgt zentral über den Porsche Charging Service. Mit 39 Cent pro Kilowattstunde liegen die Ladekosten auf dem gleichen günstigen Niveau wie bei allen anderen Schnellladestationen des Porsche Netzwerks. Näheres unter porsche.at

