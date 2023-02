Schnellster KTM aller Zeiten aus Graz

Aus Graz kommt er, schnellster KTM aller Zeiten, der KTM X-Bow GT-XR. Die Produktion startete gerade in der Manufaktur in Graz. Im Beisein von Stefan Pierer, CEO der Pierer Mobility AG, und Hubert Trunkenpolz, Vorstandsmitglied der KTM AG, rollte das erste Fahrzeug vom Band.

Hubert Trunkenpolz: „Der KTM X-Bow GT-XR markiert den Start einer neuen Supersportwagen-Generation. Er setzt neue Maßstäbe in Sachen Leistung und Dynamik und bietet ein einzigartiges Fahrerlebnis. Nach mehr als zwei Jahren Entwicklung und tausenden Testkilometern auf Rennstrecken sowie im Straßenverkehr freuen wir uns, den KTM X-Bow GT-XR bald auf den Straßen zu sehen.“

Handarbeit & Qualitätskontrolle

Die Produktion des Fahrzeugs – schnellster KTM aller Zeiten – bekommt in der Fahrzeugmanufaktur in Graz höchste Priorität. Etwa zwei Fahrzeuge pro Woche fertigt man größtenteils in Handarbeit und unter höchsten Qualitätsanforderungen. Das entspricht einer Jahresproduktion von etwa einhundert Fahrzeugen. Der X-Bow GT-XR durchläuft zehn Fertigungsstationen und muss sich letztlich noch den prüfenden Blicken des Qualitätssicherungsteams unterziehen.

Der Neue ist ab sofort bestellbar und ab 299.150 Euro (zzgl. länderspezifischer Steuern und Einfuhrabgaben) zu haben. Mittels europäischer Kleinseriengenehmigung ist das Fahrzeug europaweit erhältlich und für den Straßenverkehr zugelassen. Die Jahresproduktion für 2023 ist bereits ausverkauft.

