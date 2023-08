Schöner urlauben in den eigenen vier Wänden

Das Auto gilt sprichwörtlich als das liebste Kind. Klar, dass der fahrbare Untersatz auch im Urlaub dabei sein soll. So erfreuen sich Wohnmobile, SUV’s und größere Vans zunehmend großer Beliebtheit, egal ob im In- oder Ausland. Schließlich reist es sich mit dem Auto viel individueller als mit Fernbus, Flugzeug oder Bahn – und zudem um ein Vielfaches komfortabler.

Wer allerdings in sehr ferne Länder reisen möchte, ist mit einem Mietwagen vor Ort sicherlich besser beraten als mit dem eigenen PKW, wäre mit diesem die Anreise doch zu strapaziös. Mit dem Mietwagen lassen sich exotische Welten bequem entdecken, ohne dass man ihn selbst ans Ziel steuern muss. Für andere Autoliebhaber macht aber genau diese Erfahrung den Urlaub aus: Das Be- und Erfahren unbekannter Strecken. Ihnen geht es nicht darum, möglichst schnell zum Ziel zu kommen, sondern so viel Fahrvergnügen wie nur möglich zu haben. Motto: Der Weg ist das Ziel. Zwar stehen Destinationen innerhalb des eigenen Landes nach wie vor auf Platz eins der beliebtesten Autoreisen, doch auch Länder wie Frankreich, Italien, Spanien, die Türkei oder Kroatien werden gern mit dem Auto bereist.

Der Weg als Ziel

Andere wiederum kombinieren Auto- und Flugreise. So etwa fliegen sie nach Norwegen, mieten dort aber nicht für gewöhnliche Urlaubsaktivitäten wie Sightseeing, Tagesausflüge oder Besorgungen ein Auto, sondern für eine faszinierende Rundreise durch das Naturparadies Nordnorwegen, die einen mindestens 14-tägigen Reiseverlauf verspricht und von diversen Inselgruppe im europäischen Nordmeer wie etwa den Lofoten und Vesterålen über imposante Fjorde wie Trollfjord und Lyngenfjord sowie das atemberaubende Plateau mit den Felszeichnungen in Alta am Nordkap am Unesco-Weltkulturerbe vorbei cruisen lässt und, wenn die Reisezeit zwischen Mai und Juli liegt, auch die Mitternachtssonne beobachtet werden kann. Solche Rundreisen liegen zumeist in den Händen eines professionellen Reiseveranstalters, der sich nicht nur um die reibungslose Koordination und den Nachhaltigkeitsaspekt kümmert, sondern auch erster Ansprechpartner für die Autourlauber ist.

Für den Fall der Fälle

Dennoch schadet es nicht, gerade auf Reisen, die durch abgelegene Naturgebiete führen, selbst für den Fall der Fälle gerüstet zu sein. Natürlich gibt es die Mitführpflicht eines standardisierten Verbandskastens – doch ist es auch ratsam, den persönlichen Medikamentenbedarf auf der Autoreise mitzuführen, denn schließlich kann man nie wissen, wann man an der nächsten Apotheke vorbeikommt und ob diese überhaupt die gewohnten Arzneimittel führt. Auch jene, die normalerweise keine Medikamente nehmen, sollten eine kleine Reiseapotheke an Bord kultivieren. Diese besteht im Grunde aus der Ausstattung einer Hausapotheke – sowie aus Präparaten gegen jene Unbill, die einem auf Reisen zustoßen kann. Um beim Beispiel Nordnorwegen zu bleiben: Hier gibt es zwar weitaus weniger Mückenschwärme als im Landesinneren sicherlich, da diese die salzige Luft der Fjorde & Co. meiden, doch gehört dafür ein Sonnenschutzmittel ins Gepäck. Und falls doch ein ungeplanter Trip ins Landesinnere lockt, ist es gut, auch den passenden, von zu Hause gewohnten Insektenschutz dabei zu haben.

Beachten sollte man auch: Fährt man durch bergige Gegenden, die man von Haus aus nicht gewohnt ist, gehört unbedingt auch ein Mittel gegen Reiseübelkeit in die Reiseapotheke für Norwegen. Die kann auch die Beifahrer oder das mitfahrende Haustier betreffen. Hat man das Ganze auch noch sicher und richtig im Urlaubsgepäck verstaut , ist man perfekt für den nächsten Autourlaub gerüstet – ob im In- oder Ausland.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp