Ab 15. Februar auf der Rennstrecke.

Für die beiden Piloten Pierre Gasly (FRA) und Daniil Kvyat (RUS) endete der Abend früh. Sie absolvieren tags darauf den ersten Einsatz mit dem neuen F1-Rennwagen der Scuderia AlphaTauri bei Dreharbeiten in Misano, Italien. Die offiziellen Wintertests starten am 19. Februar auf der Grand-Prix-Strecke in Barcelona. Den ersten Renneinsatz hat der neue Bolide beim traditionellen Saisonauftakt in Melbourne am 15. März. Zum ersten Mal auf österreichischem Boden erleben Formel-1-Fans die Scuderia AlphaTauri von 3. bis 5. Juli auf dem Red Bull Ring in der Steiermark beim „Formula 1 Großer Preis von Österreich 2020“.