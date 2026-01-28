SeaHelp – Sechs neue Boote und zwei neue Stützpunkte in Kroatien –

SeaHelp – Sechs neue Boote und zwei neue Stützpunkte in Kroatien – Europas größter nautischer Pannendienst SeaHelp investiert mehr als 350.000 Euro in die Flotte seiner Einsatzboote, zudem sollen in 2026 zwei neue Stützpunkte in Kroatien eröffnet werden. Trotz schwieriger Zeiten, in denen sich die Wassersport-Branche aktuell befindet, denkt – und handelt – Europas größter nautischer Pannendienst konsequent nach vorn.

„Drei neue Einsatzboote, die 2025 in Dienst gestellt wurden, und weitere drei Sea-Help Einsatzboote, die im Jahr 2026 ihre Arbeit aufnehmen werden, sprechen eine deutliche Sprache“, so SeaHelp-Geschäftsführer Wolfgang Dauser. „Zudem werden wir in der kommenden Saison zwei zusätzliche Einsatz-Stützpunkte in Kroatien eröffnen“. Bei den drei neuen Einsatzbooten, welche bereits in der letzten Saison ausgeliefert wurden, handelt es sich um in Tunesien hergestellte RIBs -Rigid Inflatable Boats, Festrumpf-Schlauchboote mit einem starren Rumpf und aufblasbaren Schläuchen, die für ihre ausgezeichnete Stabilität, Fahreigenschaften und Sicherheit bekannt sind. „Die von RS Marine gelieferten RIBs sind leichter, schneller und seetüchtiger als normale Schlauchboote und eignen sich daher besonders für die Anforderungen an ein modernes Einsatzboot“, sagt Wolfgang Dauser.

Von der Ostsee nach Kroatien

Die „Evok“-Boote sind zwischen 6,5 und 8,7 Meter lang und mit bis zu 2 x 250 PS starken Außenbordern ausgestattet. Zusätzlich wurde ein weiteres Boot für die neue Saison bereits im Oktober 2025 von der Ostsee nach Kroatien verlegt; für die Einsatzzentrale Grömitz wurde dafür ein etwas kleineres Einsatzboot angeschafft. Bei dem zweiten Boot, welches für 2026 gekauft wurde, handelt es sich um ein im Auftrag von SeaHelp in China produziertes Schlauchboot, das mit einem 150 PS-Außenborder von Yamaha und entsprechender NavigationsElektronik ausgerüstet wird und noch im Januar ausgeliefert werden soll. Ein drittes Boot, ein von SeaHelp gebraucht erworbenes Technomarin 9,80 ist bereits in Kroatien und wird aktuell generalüberholt und für den Einsatz in Kroatien vorbereitet.

Auch bei den Bestandsbooten wird investiert: so werden etwa beim Axopar 28 Cabin auf Solta und bei der Ribline 8.0 aus Tribunj jeweils zwei neue Yamaha 150 PS-Außenborder installiert und die Einsatzboote in Punat, Solta, Pula, Porec und Tribunj erhalten neue, moderne Navigationselektronik. „Insgesamt werden wir mehr als 350.000 Euro in die Flotte der kroatischen Einsatzboote investieren, um die Einsätze auch zukünftig zuverlässig absichern zu können und technisch auf dem neuesten Stand zu bleiben“, sagt Wolfgang Dauser. Zudem werde SeaHelp in diesem Jahr zwei neue Stützpunkte in Kroatien eröffnen, „einen auf den Inseln Silba, Olib, Skarda, Ist oder Molat und einen weiteren im Bereich Sali (Dugi Otok), der Insel Zut oder Zirje“, sagt der SeaHelp-Geschäftsführer. Damit könnten die Einsatzkräfte zukünftig die Anfahrtszeit zu den Havaristen in diesen Bereichen „wesentlich verkürzen“ – und nebenbei auch „die Stützpunkte Losinj, Zadar und Tribunj entlasten“.