Seat – Batterieforschungszentrum Test Center Energy

Seat hat am Stammsitz in Martorell sein Batterieforschungszentrum Test Center Energy (TCE) eröffnet. Mehr als sieben Millionen Euro hat das spanische Unternehmen dafür investiert. Dort wird man Energiesysteme für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge auch anderer Marken des Volkswagen-Konzerns entwickeln und testen.

Es ist das erste Zentrum des Konzerns dieser Art in Europa außerhalb Deutschlands. Weitere befinden sich in China und in den Vereinigten Staaten. Das Zentrum ist Teil des angekündigten fünf Milliarden Euro umfassenden Investitionsplans von Seat zur Elektromobilität.

Das Seat Batterieforschungszentrum Test Center Energy hat man innerhalb von nur 18 Monaten errichtet. Es hat eine Fläche von 1500 m2. Es umfasst verschiedene Räume für die Überprüfung von Batteriemodulen mit der modernsten Zellchemie-Technologie. Das TCE konzentriert sich zunächst auf Batterien für den Modularen Elektro-Baukasten (MEB) für Elektroantriebe und den Modularen Querbaukasten (MQB) für Hybridantriebe.

Und auf unterschiedliche Ladestationen, die für alle Elektrofahrzeuge. Zur Einrichtung gehört auch eine Werkstatt, die für das Testen von Elektrofahrzeugen bestimmt ist. Das TCE verfügt außerdem über mehrere Klimakammern, in denen man Batterien und Module bei Temperaturen zwischen minus 25 Grad und plus 55 Grad testen kann.

