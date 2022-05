Seat & Cupra im 1.Quartal – Wer hätte das gedacht

Statistisch gesehen werden Seat und Cupra bereits getrennt geführt. Die gelebte Praxis der beiden Marken ist natürlich eng mit einander verbunden. Und mit Cupra, so Geschäftsführer Wolfgang Wurm wird man Seat nicht kannibalisieren, sondern ergänzen und so das Angebot nach oben hin abrunden. Der gemeinsame Marktanteil im ersten Quartal 2022 liegt bei 7,3 Prozent.

Unter den Top 10 des österreichischen Pkw-Gesamtmarkts ist Seat derzeit an fünfter Stelle. Europaweit bedeutet dieser Marktanteil sogar Platz 2 hinter dem Heimmarkt in Spanien. Soviel zu den Zahlen. On Top hat sich die junge Marke Cupra innerhalb von drei Jahren auf einen Marktanteil von fast 2.0 Prozent katapultiert. Und all das trotz geringerer Verfügbarkeit.

Jede Menge Neuigkeiten gibt es auch bei Arona und Ibiza. Hier können ab sofort zwei spezielle Austria FR Edition Modelle mit Preisvorteilen von 3.300 bis 4.100 Euronen geordert werden. In Vorbereitung ist auch ein Tarraco in Xperience-Optik.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp