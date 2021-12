Seat & Cupra Jahrespressekonferenz 2021 – EVIVA ESPANIA

Die beiden VW-Konzernmarken Seat und Cupra vermelden erfreuliche Kennzahlen und geben einen optimistischen Ausblick auf die mittel- und langfristige Zukunft, inklusive spannender neuer Modelle und einer Elektro-Offensive.

Auch wenn die absoluten Zahlen am Neuwagenmarkt nach wie vor rückläufig sind, bei den Schwestermarken Seat und Cupra gibt’s in Österreich dennoch Grund zur Freude: Mit 7,3 % Marktanteil wird 2021 ein Rekordjahr, in den Top-Ten der Marken belegt man das dritte Jahr in Folge den dritten Platz, praktisch ex-aequo mit BMW. Auch im internationalen Vergleich schlagen sich Seat und Cupra Österreich hervorragend, im Marktanteils-Ranking liegt man auf Platz zwei hinter dem Heimmarkt Spanien.

Interessant ist die Gewichtung der Antriebstechnologien bei den Modellen der Marken: Bei Seat dominiert mit 80 % der Benzinmotor, den „Rest“ teilen sich Diesel (12 %), Mildhybrid (4 %) und Plug-In-Hybrid (4 %). Anders bei Cupra, wo zwar ebenfalls der Benziner-Anteil mit 54 % überwiegt, allerdings gefolgt von beachtlichen 34 % Plug-In-Hybriden. Und dem 6 % Diesel-Anteil stehen 6 % elektrisch betriebene Fahrzeuge gegenüber.

Dieser Elektro-Anteil soll in den nächsten Jahren noch weiter kräftig wachsen, was einerseits durch die E-Mobilitätsoffensive, andererseits durch die Einführung neuer Modelle gelingen soll. Die Förderung beträgt 5.000,- EUR für Privatpersonen, 2.000,- EUR für Unternehmen, letztere profitieren zusätzlich von Vorsteuerabzug und 0 % Sachbezug. Als neues Modell kommt der Cupra Born e-Boost mit größeren Akkus (58 und 77 kW) im zweiten Quartal 2022. Über 2022 hinaus kündigen sich der mutig designte SUV Cupra Tavascan (2024) sowie der Cupra Urban Rebel (2025) an. Vor allem letzterer sollte der Elektrifizierung der Flotte einen weiteren Schub verleihen, das kompakte Modell wird mit deutlich niedrigeren Einstiegspreisen eine breitere Kundenschicht ansprechen. Dafür investiert Seat/Cupra kräftig, geplant sind eine Produktion im zukünftigen E-Hub in Spanien sowie der Bau einer Gigafactory für die Batterieherstellung ebendort.

Einige weitere „Zuckerl“ kommen, allerdings noch herkömmlich angetrieben, im Verlauf des Jahres 2022: Der Formentor VZ5 mit dem Sahne

stück-Fünfzylinder von Konzernschwester Audi in der Spezialfarbe „Taiga Grey“, Special Editions von Cupra Ateca (als VZ Edition mit + Akrapovic Auspuffanlage) und Formentor, der Cupra Leon VZ CUP sowie der Seat Tarraco Xperience. Ein kleiner Wermutstropfen ist hingegen der Abschied vom Langzeit-Klassiker Seat Alhambra, der nach über 26 Jahren und zwei Generationen in den Ruhestand geschickt wird. mw

