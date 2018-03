Seat: 6 neue Modelle bis 2020; E-Auto und Leon Hybrid

Im Jahr 2020 wird das erste vollelektrische Modell von SEAT auf den Markt kommen. Im gleichen Jahr kommt der Leon auch als Plug-In-Hybrid. Das gab Luca de Meo, Vorstandsvorsitzender der SEAT S.A. auf der heutigen Bilanz-Pressekonferenz bekannt.

Bis 2020: 6 neue Modelle

Ihre neue Modelloffensive rollen die Spanier schon früher aus: CUPRA Ateca und ein großer SUV kommen Ende 2018 auf den Markt. 2019 wird die neue Generation des SEAT Leon in zwei Varianten beim Händler erhältlich sein – als Fünftürer und in der Kombiversion ST. 2020 dann das E-Auto auf MEB-Basis (Modularer-Elektro-Baukasten) mit 500km Reichweite sowie den Leon Hybrid und der erste „CUV” (Crossover Utility Vehicle). Gleichzeitig wird die Marke weiterhin Fahrzeuge entwickeln, die mit Erdgas (CNG) und konventionellen Verbrennungsmotoren angetrieben werden.

Rekordumsatz im Jahr 2017

Neben dem Ausblick in die Zukunft, konnte Luca de Meo stolz verkünden, dass 2017 ein weiteres Rekordjahr war. Ein Umsatzplus von 11.1% (9,552 Mrd. Euro) gegenüber 2016 sowie ein Gewinnplus nach Steuern von 21,3% (281 Mio. Euro) sprechen eine deutliche Sprache.

Diese Steigerung resultiert zum einem aus den höchsten Absatzzahlen seit 2001 mit 468.400 weltweit ausgelieferten Fahrzeugen, was SEAT zu einer der am schnellsten wachsenden Automobilmarken in Europa macht. Zum anderen ergibt sie sich aus einem verbesserten Fahrzeugmix, allen voran ist hier der SEAT Ateca zu nennen, ein Modell mit einem höheren Ergebnisbeitrag.