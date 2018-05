Seat eMii – In Barcelona teilt man nun elektrisch

Seat hat eine Carsharing-Flotte mit dem elektrischen Prototyp eMii in Betrieb genommen. Dieser Service richtet sich an die über 1.000 Mitarbeiter von Seat Metropolis:Lab Barcelona und Pier 01 Barcelona Tech City, dem wegweisenden europäischen Gründer-Ökosystem und Sitz des markeneigenen Digital Lab.

Ideal für die Stadt geeignet

Kaum gestartet, hat das Pilotprojekt bereits einen prominenten Fürsprecher: „Der Service ist praktisch und ideal für die Stadt geeignet“, sagt Sergi Vila, der für den Bereich Operations and Finance im Seat Metropolis:Lab Barcelona zuständig ist und die eMii Flotte selbst regelmäßig nutzt. „Ich hole mir normalerweise einen Wagen, um zu Meetings in Barcelona zu fahren. Wenn ich ihn zurückgebe, kann ihn ein anderer Kollege reservieren und übernehmen.“

Die Reservierung erfolgt mit dem Smartphone

Nutzer können ein Fahrzeug der Flotte über eine mobile App reservieren. „Man muss nur den Tag, das Fahrzeug und die gewünschte Uhrzeit auswählen … das war’s schon!“, fügt Vila hinzu. Nach der Reservierung versendet das System einen digitalen Schlüssel, „der dem Benutzer mit nur einem Klick Zugang zum Fahrzeug gewährt, ohne dass ein physischer Schlüssel notwendig wäre“, erklärt der Finanzspezialist, während er die Tür entriegelt. „Das System ist einfach und intuitiv.“

Strom für 160km

Was im selben Maße auch für den Ladevorgang gilt: Wenn Vila das Fahrzeug zum Parkplatz zurückbringt, verbindet er es dort mit dem Stromnetz: „Das Aufladen ist völlig unkompliziert“, so sein Fazit. Die Akkus befinden sich dort, wo normalerweise der Benzintank verbaut ist. Die Ladezeit beträgt maximal 8 Stunden an herkömmlichen Ladestationen, während an den Schnellladestationen nur 35 Minuten zum Auffüllen der Stromspeicher benötigt werden. Im komplett aufgeladenen Zustand hat der eMii eine Reichweite von 160 Kilometern.

Autos werden in Zukunft wohl mehr geteilt werden

Schätzungen von Branchenverbänden und unabhängigen Experten gehen davon aus, dass bis 2025 mehr als 36 Millionen Menschen Carsharing-Services nutzen werden. „Die Menschen möchten nicht mehr alles selbst besitzen, sondern bestimmte Dinge nur als Serviceleistung nutzen“, sagt Vila auf unserer Fahrt durch Barcelona. Aus diesem Grund sei es wichtig, „sich für Projekte einzusetzen, die das Carsharing fördern“.

Die Fahrzeugdaten fließen in die Entwicklung ein

Mit diesem Pilotprojekt in Barcelona macht SEAT einen weiteren Schritt nach vorn in Richtung seines Ziels, Lösungen für die Herausforderungen rund um die Mobilität von morgen zu finden und zu entwickeln. Darüber hinaus werden die von der eMii Flotte erhaltenen Daten in die Erforschung und Entwicklung von Technologien einfließen, die bei SEAT im markeneigenen Digital Lab vorangetrieben werden.