Seat – Erfolgreiches Halbjahr

Für Seat dürfte sich ein erfolgreiches Halbjahr 2019 anbahnen. Mit weltweit 54.400 ausgelieferten Fahrzeugen hat man im Mai ein Plus von 10,5 Prozent erzielt. Erstmals konnte Seat mehr als 50.000 Fahrzeuge im Mai eines Jahres verkaufen. Man hat damit den bisherigen Mai-Rekord von 2018 (49.200) klar übertroffen. Auch im Jahresverlauf befindet sich Seat mit 257.000 abgesetzten Fahrzeugen auf Rekordkurs. Ein Plus von 7,7 Prozent. Seats Performance-Marke Cupra trug mit dem Absatz von 10.300 Fahrzeugen wesentlich dazu bei.

Rekorde in europäischen Hauptmärkten

In den ersten fünf Monaten des Jahres lag die Zuwachsrate von Seat auf den europäischen Schlüsselmärkten Deutschland, Frankreich und Italien etwa doppelt so hoch wie die des Gesamtmarktes. Mit 52.900 verkauften Fahrzeugen –Plus 14,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum – ist Deutschland Spitzenreiter. Auf dem spanischen Heimatmarkt konnte Seat seinen Absatz in diesem Jahr auf 52.500 Einheiten (+4,0 Prozent) steigern. In Großbritannien wurden 31 000 Fahrzeuge ausgeliefert, ein Plus von 5,5 Prozent. Frankreich und Italien sind die beiden zentralen europäischen Märkte, in denen Seat die höchsten Steigerungsraten erzielte: 16,5 Prozent (14.600 Fahrzeuge) bzw. 16,0 Prozent (12.400).

Die Absatzkurve weist auch in anderen europäischen Märkten nach oben. Wie etwa in Österreich (10.100; +3,6 Prozent). In der Schweiz (5.700; +15,5 Prozent), in den Niederlanden (5.200; +26,0 Prozent). In Portugal (5.100; +11,3 Prozent), in Schweden (3.700; +9,3 Prozent), Dänemark (2.800; +21,8 Prozent) und in Irland (2.700; +8,9 Prozent). Darüber hinaus erzielte Seat auch in Mexiko ein Absatzplus und landet über der Marke von 10.000 verkauften Fahrzeugen (10.200; +5,3 Prozent).

