Seat eröffnet die erste Tapas Bar im Wiener Aufhofcenter

Seat eröffnet in kürze die weltweit erste Tapas Bar im Wiener Aufhofcenter. Mit dem neuen Restaurant möchte man einen Hauch von spanischem Lebensgefühl beim Thema Automobil und Lebenskultur vermitteln. Mit an Bord Juan Amador, Sternekoch seines Zeichen.

Platz für 80 Gäste auf 460 Quadratmetern

Die Tapas Bar mit ihrem modernen, mediterranen Design bietet auf 460 Quadratmetern Platz für 80 Gäste. Das ebenerdige, großzügig gestaltete Restaurant befindet sich im Einkaufszentrum Auhof Center und ist in drei Bereiche unterteilt: zum einen die Gastronomie, die das Lebensgefühl und die Kulinarik von Barcelona nach Wien transportiert und zum anderen zwei Präsentationsflächen, die jeweils den Marken Seat und Cupra gewidmet sind.

Eröffnet wird am 17. August 2020 mit reduzierter Kapazität, um den COVID-19 Maßnahmen zu entsprechen. Zusätzlich zu den Tapas vor Ort wird das Restaurant auch „Tapas to go“ anbieten. Gäste können somit die spanischen Köstlichkeiten auch zu Hause oder am Arbeitsplatz genießen. Mehr dazu auf https://www.seat.at/ueber-seat/kundenmagazin#!/de/UYgLqrtM/das-hat-brumm/

