Seat eröffnet Megastore in Wien

Seat eröffnet Megastore in Wien. Bei Porsche Wien-Liesing wurde der Seat Megastore feierlich eröffnet. In der Niederlassung „Porsche Wien-Liesing“ wurde ein 1.000 Quadratmeter großer Schauraum errichtet, den sich die Marke Seat und DasWeltauto teilen. Seat präsentiert sich auf einer Fläche von über 600 Quadratmetern mit 12 Ausstellungsfahrzeugen in einer nach neuester

Werksarchitektur gestalteten Umgebung.

„Der neue Megastore hier im Süden Wiens ist ein Anziehungspunkt und stärkt unsere Präsenz in der Region“ sagt Mag. Wolfgang Wurm, Geschäftsführer Porsche Austria/Großhandel für Seat und fügt hinzu: „Der neue Schauraum ist auch der Beweis für die Dynamik und den Aufwind von Seat in Österreich.“

Der großzügige Schauraum, der sich hell und kundenorientiert präsentiert, wurde nach aktuellster Seat CI ausgestattet. Auf 60 Meter Außenlänge, bietet er 20 Mitarbeitern, die vor Ort alle Kundenwünsche erfüllen können, einen neuen Arbeitsplatz. Neueste Technologien waren auch beim Schauraum wichtig: Bei der Beleuchtung des Showrooms setzt Seat auf modernste und stromsparende LED-Technik.

„Wir freuen uns sehr über die Fertigstellung des neuen Seat Schauraumes und möchten dies mit unseren Kunden und Mitarbeitern gebührend feiern“, so Peter Herget, Geschäftsführer Porsche Wien-Liesing im Namen des gesamten Führungsteams und sagt weiter: „Mit den Eröffnungstagen möchten wir uns besonders bei unseren Kunden für ihr Vertrauen bedanken, das sie uns und der Marke Seat bereits in den vergangenen Jahren entgegengebracht haben.“

Gewinnspiel und attraktive Eröffnungsangebote

Das muss natürlich angemessen gefeiert werden. Mit „Tagen der offenen Tür“ (30. 11. bis 2. 12.) gibt es, neben attraktiven Eröffnungsangeboten, die Möglichkeit am 2. Dezember einen neuen Seat Arona zu gewinnen, der von Porsche Wien-Liesing in Kooperation mit dem Radiosender „88,6“ zur Verfügung gestellt wird. Mehr dazu unter www.porschewienliesing.at.