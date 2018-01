Seat gibt in Barcelona Ausblick auf das Automobil der Zukunft

Seat gibt in Barcelona Ausblick auf das Automobil der Zukunft. Mit einem spektakulären Portfolio voller Neuentwicklungen aus dem Bereich Konnektivität geht Seat auf dem Mobile World Congress 2018 an den Start. Bei der vierten Teilnahme an Europas größter Mobilfunkmesse präsentiert man die neuesten Entwicklungsfortschritte im Bereich Easy Mobility.

Digitales Automobil-Zeitalter

Seat wird in Barcelona verschiedene Projekte vorstellen, darunter einen individuell konfigurierbaren Seat Simulator, der die Dimensionen der Fahrzeugdigitalisierung vor Augen führt. Außerdem werden die ersten Initiativen präsentiert, die aus der Zusammenarbeit des spanischen Automobilherstellers mit dem Telekommunikationsunternehmen Telefónica hervorgegangen sind.

„Mit dem Messeauftritt festigt Seat seine Verbindungen zur Mutterstadt der Marke weiter und hilft dabei, die Etablierung von Barcelona als Welthauptstadt für neue Technologien voranzutreiben. SEAT wird auch heuer Innovationen präsentieren, die voraussichtlich kommende Branchentrends definieren und die Mobilität der Zukunft bestimmen werden“, erläuterte Seat Vorstandsvorsitzender Luca de Meo.

Die Hauptrolle beim Messeauftritt von Seat ist einem Simulator vorbehalten. Er basiert auf den neuesten Entwicklungen der Marke in Sachen Konnektivität und vermittelt Besuchern eine überwältigende 360-Grad-Vision davon, wie das Fahren in Zukunft aussehen wird.

Als weiteres Highlight zeigt Seat beim Mobile World Congress 2018 den Seat Leon Cristobal, dessen Ziel es ist, die Unfallquote im Stadtverkehr auf Null zu senken. Er verfügt über mehr als 15 hochmoderne Sicherheitsassistenten, die dazu beitragen, die Hauptursachen für Verkehrsunfälle zu eliminieren.

Auch Assistenzsysteme und In-Car-Entertainment spielen eine große Rolle. Auf dem Kongress können Besucher beispielsweise die Integration der sprachgesteuerten Assistentin Alexa von Amazon im Seat Ateca erleben. Das ermöglicht beispielsweise die Verwaltung persönlicher Termine, die Lokalisierung interessanter Orte, den Abruf von Echtzeit-Nachrichten und vieles mehr.

Weitere Kooperationen geplant

Darüber hinaus wird die Marke ihre Messepräsenz dazu nutzen, ihre Partnerschaft mit einem Hersteller eines der weltweit beliebtesten Entertainment-Systeme bekannt zu geben. Damit wird Seat der erste Autohersteller sein, der ein solches System in seine Fahrzeuge integriert. Zudem findet eine Pressekonferenz mit Luca de Meo am ersten Veranstaltungstag – dem 26. Februar – statt.

Gesucht: die größten Talente der Digitalbranche

Bei der Digitalisierung geht es nicht ohne die richtigen Köpfe. Daher hat Seat einen eigenen Bereich auf dem Kongress, in dem das Unternehmen gezielt Talente und Fachkräfte der Digitalbranche ansprechen möchte. Zur Förderung von Smart-Factory-Projekten wird Seat einen offenen Innovationswettbewerb für Start-ups ausrufen, bei dem Lösungen für Prozesse im Zusammenhang mit Industrie 4.0 entwickelt werden sollen.