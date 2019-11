Seat hat einen Erfolgslauf

Bereits deutlich vor Jahresende steht fest: Seat hat einen Erfolgslauf. Denn der weltweite Absatz von Seat steuert auf einen Rekordwert zu. Von Jänner bis Oktober lieferte die spanische Automobilmarke 498.700 Fahrzeuge aus. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einer Steigerung von 11,1 Prozent. Und einem Absatzplus von fast 50.000 Fahrzeugen. Im vergangenen Monat stiegen die Zulassungszahlen erneut um 31,3 Prozent auf 43.900 Fahrzeuge. Das sind über 10.000 Autos mehr als im Oktober 2018.

Wachstumstreiber sind vor allem die Märkte Deutschland, Frankreich und Italien. In Deutschland kommt die Marke in den ersten zehn Monaten auf über 118.960 Neuzulassungen (+ 21 %). Frankreich ist Seats viertgrößter Markt (31.300 Auslieferungen, +20,6 %). Gefolgt von Italien (22.600 Einheiten, +28,1 %). In Spanien legte das Unternehmen um 1,7 Prozent (94.900 Fahrzeuge) zu. In Großbritannien um 9,1 Prozent (59.700 Autos).

Starke europäische Märkte

Auch andere europäische Länder weisen in der Zwischenbilanz Wachstumszahlen von mehr als 20 Prozent aus. Darunter die Schweiz (11.000 Verkäufe, +21,9 %), die Niederlande (9.800 Einheiten, +26,8 %), Schweden (7.600 Stück, +27,4 %) und Dänemark (6.300 Fahrzeuge, +51,6%). In der Schweiz hat Seat bereits jetzt mehr Fahrzeuge verkauft als 2018 insgesamt. Auch in Mexiko (20.300 Auslieferungen; +6,3 %), Österreich (18.300 Neuzulassungen; +8,6 %), Portugal (9.500 Einheiten; +11,6 %) und Irland (4.100 Autos; +11,3 %) erzielte Seat deutliche Zuwächse.

Der Betriebsgewinn von Seat stieg bis Ende Oktober um 4,2 Prozent auf ein Rekordergebnis von 248 Millionen Euro. Außerdem wuchs der Umsatz um 14 Prozent auf 8,828 Milliarden Euro.

