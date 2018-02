Seat Ibiza – Der Bestseller jetzt auch mit Erdgasantrieb

Seat Ibiza – Der Bestseller jetzt auch mit Erdgasantrieb. Der beste Seat Ibiza aller Zeiten ist jetzt auch der umweltfreundlichste. Die fünfte Generation des Markenbestsellers ist nun mit bivalentem Antriebskonzept für den Betrieb mit komprimiertem Erdgas (CNG) und Benzin ausgestattet. Der neue Seat Ibiza 1.0 TGI kann niedrigere Betriebskosten vorweisen und übertrifft in puncto Umweltfreundlichkeit nicht nur andere vergleichbare Diesel- oder Benzinfahrzeuge sondern auch elektrische Non-Plug-in-Hybride.

Der neue Seat Ibiza 1.0 TGI ist das dritte CNG-Modell aus dem Hause der Spanier nach dem Leon 1.4 TGI und dem Seat Mii 1.0 Ecofuel. Seat treibt derzeit die CNG-Technologie voran, da sie zur Senkung der CO2-Emissionen beiträgt: Durchschnittlich werden 85 Prozent weniger Stickoxid und 25 Prozent weniger CO2 ausgestoßen, was der Luftqualität in den Städten zugutekommt. Somit eine nachhaltige Alternative, um die Lücke zwischen herkömmlichen und elektrischen Motoren zu füllen.

Kunden, die sich noch bis zum 30. Juni 2018 für den Erwerb eines CNG-Modells entscheiden, erhalten einen Erdgas-Bonus in Höhe von 2.000 Euro, die ihnen vom Kaufpreis erlassen wird. Damit ist der SEAT Ibiza TGI Style bereits ab 15.990,- Euro erhältlich.

Kostenvorteile der Erdgas-Benzin-Hybridtechnologie

– Erdgas ist günstiger als andere Kraftstoffarten – der Kilopreis ist niedriger und da es kein Erdölderivat ist, bleibt es vor unvorhergesehenen Ölpreisschwankungen geschützt. Außerdem haben mit Erdgas betriebene Fahrzeuge niedrigere Betriebskosten, weil sie mit einem einzigen Motor ausgestattet sind, der auf beide Kraftstoffarten ausgelegt ist.

– Darüber hinaus ist Erdgas der effizienteste Kraftstoff, da für die Erzeugung derselben Energie eine geringere Menge erforderlich ist. Der Energiegehalt von einem Kilogramm Erdgas entspricht etwa zwei Liter Autogas, 1,5 Liter Diesel oder 1,3 Liter Benzin.

– Die Betriebskosten pro Kilometer sind in der Tat besonders niedrig: eine Tankfüllung kostet nur rund 13 Euro.

Seat baut sein Angebot an CNG-betriebenen Fahrzeugen auch in Zukunft weiter aus: So ist die Markteinführung eines SEAT Arona mit monovalentem Antriebskonzept für Ende 2018 geplant.