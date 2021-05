Seat Ibiza TGI – Flott mit Erdgas

Umweltbewußt, kostengünstig und flott mit Erdgas (CNG) ist man mit dem Seat Ibiza TGI unterwegs. Der Normverbrauch des Seat liegt 3,5 Kilogramm auf 100 Kilometer. Rein theoretisch kommt der Ibiza damit rund 390 Kilometer weit. In der Praxis liegt der Gaskonsum aber meistens über vier Kilogramm. Entsprechend sinkt die Reichweite. Mit leeren Gastanks ist die Fahrt noch nicht zu Ende. Denn die Maschine arbeitet bivalent. Sie kann also auch Benzin verbrennen. Davon ist ein Vorrat von neun Litern an Bord. Der reicht, um die nächste CNG-Tankstelle zu erreichen.

Bewährter Motor

Der Dreizylinder-Benziner unter der Haube leistet 66 kW/90 PS. Er arbeitet auch in Seats Kompakt-SUV Arona. Und in diversen Modellen von Skoda sowie im VW Polo. Ein Turbolader sorgt dafür, dass man mit dem Seat Ibiza TGI recht flott mit Erdgas unterwegs ist. 160 Newtonmeter Drehmoment bei 1.800 Touren sind zwar ein überschaubares Angebot. Für ein Einliter-Aggregat recht ordentlich. Der Druck auf den Startknopf lässt ein unaufdringliches Motorgeräusch ertönen. Lauter wird’s, wenn man Leistung fordert. Halbwegs willig dreht der Dreizylinder dann hoch. Geht man runter mit der Drehzahl, wirkt sich das auf den Treibstoffkonsum positiv aus. In 12,1 Sekunden schafft der Ibiza TGI den Hunderter-Sprint. Bei 184 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht.

Tanken & Fahren

Das Tanken ist ein Klacks. Weil kleiner Betrag. Und, weil´s wenige Erdgasautos gibt, mit Sicherheit keine Wartezeiten an der Zapfsäule. Eine saubere Sache. Kleine Nachteile des CNG-Antriebs: Die Gastanks sind unter dem Kofferraum. Das reduziert das Ladevolumen um etwa 80 Liter. Vernachlässigbarer ist die Tatsache, dass man den gasbetriebenen Ibiza nicht mit einer Anhängerkupplung ausrüsten kann. Beim Fahren überzeugen Lenkung und Bremsen. Auch das Sechsgang-Getriebe lässt sich sich leicht und präzise schalten. Vorne findet man rasch eine angenehme Sitzposition, im Fond geht es eng zu, Das Fahrwerk ist eher straff ausgelegt. Auf unebener Fahrbahn etwas zu straff. Das Handling fällt leicht.

Erdgas-Vorteile

Das Fahren mit Erdgas senkt die CO 2 -Emissionen deutlich ab. Im Vergleich zu Benzin oder Diesel enthält Erdgas eine deutlich höhere Energiemenge und einen niedrigen Kohlenstoffanteil. Deswegen entstehen im CNG-Betrieb rund 25 Prozent weniger CO 2 -Emissionen als mit Benzin. Eine noch bessere CO 2 -Bilanz ergibt sich beim Betanken mit Biomethan oder e-Gas. Außerdem verbrennt Erdgas generell emissionsärmer als Benzin oder Diesel. Das Abgas enthält deutlich weniger Kohlenmonoxid und Stickoxide (Nox). Der Anteil an Ruß oder Feinstaub ist minimal. Einige Gründe mehr, die den Seat Ibiza TGI zu einer reizvollen Alternative zum Diesel oder Benziner machen.

