Seat – Ibiza und Arona aufgefrischt

Seine beiden Megaseller Ibiza und Arona hat Seat aktuell aufgefrischt. 1984 eingeführt, ist der Ibiza nach wie vor ein juveniler Klassiker. Fünf Generationen und sechs Millionen verkaufte Ibiza später gilt er als das beliebteste Auto aus Martorell. Als Erfolgstyp gilt auch der Seat Arona. Das Kompakt-SUV hat seit seiner Einführung 2017 mehr als 350.000 Mal Käufer gefunden. Der kleine Flitzer Ibiza und das City-SUV Arona hat Seat jetzt gehörig aufgefrischt.

Seat Ibiza

„Mit dem geänderten Exterieur und dem modernen Interieur setzt der Ibiza seine Erfolgsgeschichte fort. Er bietet ein neues Level an Konnektivität und Sicherheit,“ so Seat-Boss Wayne Griffiths. Er ist bestens für die zunehmende Digitalisierung gerüstet. Sein Innenraum ist jetzt noch intuitiver, funktionaler und hochwertiger. Innovative Connectivity-Technologien und erstklassige Materialien tragen dazu bei. Ein neues Beleuchtungskonzept und ein vergrößertes Infotainment-Display verbessern das Raumgefühl weiter.

Unter seiner Haube bietet der neue Ibiza sechs unterschiedliche Antriebe zwischen 59kW/80PS und 110kW/150PS. Betrieben entweder mit Benzin (Handschalter und DSG) oder Erdgas (nur Handschalter). Darüber hinaus punktet der Seat Ibiza mit verschiedenen neuen Fahrerassistenzsystemen. Die machen das Fahren noch entspannter.

Einige Highlights

Das LED-Licht ist jetzt serienmäßig. Dazu kommt das überarbeitete Design der Leichtmetallräder. Und der neue Modellschriftzug im Handschrift-Design am Heck. Das neue Wireless-Full-Link-System ermöglicht im Auto den Zugriff auf Android Auto und CarPlay. Infotainment-Inhalte geben die neuen 8,25 Zoll und 9,2 Zoll Displays wieder. Die Seat CONNECT-App verbindet Auto und Besitzer per Smartphone und zeigt Informationen zum Fahrzeug an.

Neue Fahrerassistenzsysteme wie etwa der Travel Assist bieten halbautonomes Fahren über den gesamten Geschwindigkeitsbereich. Weitere Assistenten: Lane Assist, Distanzregelung ACC, Blind-Spot-Sensor. Dazu noch Verkehrszeichenerkennung und ein Fernlichtassistent. Damit verfügt der Ibiza über die neueste Sicherheits-Ausstattung.

Seat Arona

Sein neues Exterieur-Design sticht ins Auge. Es vermittelt Stärke, Robustheit, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Auch im Interieur fallen die Neuerungen auf. Mit einem beispiellosen Maß an Konnektivität und der Integration neuer Fahrerassistenzsysteme. So übertrifft der Arona den aktuellen Stand der Technik in seiner Klasse.

Der Arona stellt den Zugriff auf digitale Dienste in den Mittelpunkt. Fünf verschiedene Antriebe zwischen 66kW/90PS und 110kW/150PS sind verfügbar, Auch der Arona fährt entweder mit Benzin oder Erdgas. Mit neuen Fahrerassistenzsystemen fährt sich der neue Seat Arona noch entspannter.

Noch robuster und sicherer wirkt der Arona im neuen Außendesign. Auch er fährt mit LED-Licht in Serie. Beim Interieur fällt ein komplett neues „Softtouch“-Armaturenbrett auf. Mit größerem, schwebenden zentralen Infotainment-Display. Und durch ein Multifunktionslenkrad in Nappa-Leder. Wireless-Full-Link-System und Vernetzung gleichen dem Ibiza. Auch die Assistenzsysteme halten in gleichem Umfang Einzug beim Seat Arona.

Übrigens: Ibiza iund Arona werden am Firmensitz in Martorell konzipiert, entwickelt und gefertigt. Die Auslieferungen beginnen im dritten Quartal 2021.

