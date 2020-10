Seat – Jorge Díez wieder Design-Chef

Per 1. Dezember 2020 ist Jorge Díez wieder Design-Chef bei Seat und Cupra. Díez war bereits in den Jahren 2011 bis 2014 für das Exterieur-Design von Seat verantwortlich.

Der Spanier bringt rund 20 Jahre Erfahrung im Automobildesign mit. So war er sieben Jahre bei Audi. Er war unter anderem für den TT der zweiten Generation und den ersten A7 verantwortlich. 2010 war er Senior Designer bei Volkswagen. Nach seinen Jahren bei Seat kehrte er wieder zu Audi zurück. Dort leitete er auch das Exterieurdesign. Zuletzt verantwortete er bei Mitsubishi das europäische Designzentrum. Jetzt ist Jorge Díez wieder Design-Chef von Seat und Cupra. Er hat einen Abschluss in Industriedesign der Universität Cardenal Herrera in Valencia. Einen Masterabschluss in Autodesign von der Polytechnischen Universität in Valencia. Und einen Masterabschluss vom London Royal College of Art.

Wayne Griffiths, Vorstandsvorsitzender von Seat und CEO von Cupra: „Jorge Díez ist einer der talentiertesten Designer der Automobilbranche. Seine internationale Erfahrung und die Werte der Marken Seat und Cupra werden sich in den Modellen manifestieren, die wir in den nächsten Jahren auf den Markt bringen.“

