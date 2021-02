Seat Leon als Erdgas-Hybrid

Seat bringt den Leon in einer neuen Variante, als Erdgas-Hybrid. Damit vervollständigte man die Antriebspalette um eine weitere – dynamische, wirtschaftliche und nachhaltige – Hybridversion. Der neue Leon TGI-Hybrid hat einen 1,5-Liter-TGI-Vierzylinder unter der Haube. Der bringt es auf eine Leistung von 96 kW/130 PS und ein Drehmoment von 200 Nm.

Der Erdgas-Hybrid Seat Leon verfügt über drei CNG-Tanks. Netto-Gesamtkapazität: 17,3 kg. Entspricht einer Erdgas-Reichweite von bis zu 440 km ohne Tankstopp. Sollte das CNG doch einmal zur Neige gehen, wechselt der Antrieb automatisch auf Benzin. Der Treibstoff kommt aus dem zusätzlichen 9-Liter-Benzintank. Das CNG tanken funktioniert einfach. In Österreich gibt es heute in etwa 150 CNG- Tankstellen.

Der TGI-Hvbrid hat einen Treibstoffverbrauch von nur 4.0 kg Erdgas (Kombi 4,1 kg) und CO 2 -Emissionswerte von nur 109 g/km (Kombi 110g ) im WLTP-Zyklus. Der neue 1,5-Liter-TGI-Motor im Leon nutzt den innovativen Miller-Verbrennungsprozess, was seine Effizienz erhöht und den CO 2 -Ausstoss senkt. Ein CNG-Fahrzeug verringert die CO 2 -Emissionen um etwa 25% gegenüber einem vergleichbaren Benziner. Neben den ökologischen Vorteilen überzeugen die deutlich niedrigeren Kosten pro Kilometer.

Den neuen Seat Leon TGI-Hybrid gibt es in den Ausstattungsvarianten Style, Xcellence und FR. Vorerst bietet Seat die TGI-Variante in Österreich sowohl beim 5-Türer als auch beim Kombi nur mit DSG-Automatikgetriebe an. Besonderheit beim TGI: Der Leon verfügt unabhängig von der gewählten Ausstattungslinie serienmäßig über das Seat Digital Cockpit, eine Premiere für den Seat Leon als Erdgas-Hybrid.

Der neue Seat Leon TGI-Hybrid startet mit einem Listenpreis von 28.890 Euro als 5-Türer und 30.190 Euro als Kombi.

