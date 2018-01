Seat Leon Cupra weiter Fahrzeug des Ducati Moto-GP-Teams

Seat Leon Cupra weiter Fahrzeug des Ducati Moto-GP-Teams. Der Seat Leon Cupra 300 wird in der kommenden Saison erneut das offizielle Fahrzeug des Ducati-Teams in der Moto-GP sein. Markenbotschafter sind dann der dreimalige Weltmeister Jorge Lorenzo aus Spanien und Andrea Dovizioso, der aktuelle italienische Vizeweltmeister, der in der vergangenen Saison sechs Rennen gewinnen konnte.

Antonino Labate, Seat Sportdirektor für Strategie, Geschäftsentwicklung und Operations: „Wir sind sehr stolz, Teil dieses Teams zu sein und die Partnerschaft mit dem Seat Leon CUPRA 300 als offiziellem Teamfahrzeug zu verlängern. Mit Jorge Lorenzo und Andrea Dovizioso haben wir zwei herausragende Fahrer an Bord, die als Botschafter unserer Marke auftreten und die Seat-Werte perfekt repräsentieren.“

Der sportliche Leiter von Ducati Corse, Paolo Ciabatti, erklärte: „Dass Seat ein weiteres Jahr unser offizielles Teamfahrzeug für die MotoGP-Weltmeisterschaft stellt, freut uns sehr. Letztes Jahr hatten Andrea Dovizioso und Jorge Lorenzo mit den Desmosedici GP Bikes und dem Seat Leon CUPRA 300 eine aufregende Zeit, sowohl auf als auch abseits der Strecke. Wir sind sicher, dass die Saison 2018 zu noch größerer Zufriedenheit für sie und das Ducati-Team verlaufen wird.“

Die heurige Saison der MotoGP-Weltmeisterschaft feiert ihren Auftakt am 18. März in Katar. Die Rennserie endet am 18. November in Valencia, der Kalender sieht insgesamt 19 Rennen vor.