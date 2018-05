Seat liegt in Österreich auf dem dritten Platz

Seat erreicht in Österreich im ersten Jahres-Drittel ein Rekordergebnis und steht in der Zulassungsstatistik auf dem 3. Platz.

Rekorde bei Neuzulassungen und Marktanteil

Sowohl bei den Neuzulassungen, als auch beim Marktanteil verzeichnet die spanische Marke Rekorde. 38,2 % steigert Seat die Neuzulassungen in den ersten vier Monaten gegenüber dem Vorjahr und im April waren es sogar 66,4 % gegenüber dem 2017er April. Insgesamt hat Seat in Österreich in den ersten vier Monaten 8.036 Neuwagen zugelassen und einen Marktanteil von 6,6 % erreicht.

Ein heruasfordernder Herbst

„Dank einer überragenden Performance, ist es uns gelungen dieses Top-Zwischenergebnis zu erreichen. Ein riesiges Dankeschön geht an unsere SEAT Händler, die mit enormem Engagement zu diesem hervorragenden Ergebnis beigetragen haben, sowie an alle Mitarbeiter“, sagt Mag. Wolfgang Wurm, Geschäftführer Porsche Austria/Großhandel für Seat und fügt hinzu „Wir alle können sehr stolz auf dieses Resultat sein, auch wenn wir aufgrund der Umstellung auf das WLTP-Testverfahren einen herausfordenden Herbst vor uns haben.“

Alle Modelle legen zu

Das Rekordergebnis auf dem österreichischen Markt ist unter anderem ein Resultat der größten Produktoffensive in der Geschichte der Marke. Diese begann 2016 mit dem Ateca und wurde im vergangenen Jahr mit der Aufwertung des Leon, der fünften Generation des Ibiza und dem neuen City-SUV Arona fortgesetzt. 2018 geht diese Offensive mit der Einführung eines großen SUV, dem Tarraco, mit Platz für bis zu sieben Insassen weiter.

Stückzahlenmäßig legen, neben dem neuen Arona der sich bereits auf dem zweiten Platz bei den A0-SUV eingereiht hat, vor allem die Leon Familie (dritter Platz bei Limousine und Kombi im A-Segment), der Ateca (zweiter Platz bei den A-SUV) und der Alhambra (Nummer 1 im gesamten B-Segment) markant zu.