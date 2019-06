Seat Mii electric – City-Elektriker

Seat führt als erstes vollelektrisches Serienmodell den Mii electric ein. Der Seat Mii electric bringt als City-Elektriker alles für individuelle und emissionsfreie Mobilität im urbanen Raum mit. Einen modernen, E-Antrieb, dynamisches Fahrverhalten, elegantes Design. Außerdem modernste Konnektivitätsfunktionen und volle Alltagstauglichkeit. Der Mii electric ist das perfekte Fahrzeug für die alltäglichen Herausforderungen des Großstadtdschungels. Zu einem erschwinglichen Preis bei niedrigen Betriebskosten. In Kürze wird der Seat Mii electric auf den wichtigsten europäischen Märkten eingeführt. Dazu gehören neben Deutschland die Niederlande, Norwegen, Frankreich, Spanien und Österreich. Weiters Großbritannien, die Schweiz, Italien, Belgien, Dänemark, Finnland und Schweden.

Erkennungszeichen

Äußerlich wurde der neue Mii electric im Vergleich zum Verbrenner-Modell nur leicht modifiziert. Das vollelektrische Modell ist durch den „electric“-Schriftzug am Heck und „electric“-Stickern an den Seiten zu erkennen. Außerdem durch 16-Zoll-Leichtmetallräder in mattem Cosmo Grau. Auch im Innenraum nahm man nur subtile Veränderungen vor. Unter anderem ein neu gestaltetes Armaturenbrett, eine stilvolle Ambientebeleuchtung und beheizte Sportsitze. Auch Sportlenkrad, Schaltknauf und Handbremsbezug aus schwarzem Leder sind an Bord. Serienmäßig gibt es im Mii electric einen Spurhalteassistenten.

Motor, Akku

Unter der Motorhaube findet sich der Elektromotor. Er kommt ohne Getriebe und Gangschaltung aus. Die Fahrleistungen: 61 kW/83 PS und ein Drehmoment von 212 Nm. Damit avanciert der Seat Mii electric zum idealen Stadtflitzer. Er absolviert den Sprint auf 50 km/h locker in 3,9 Sekunden. Der üppig dimensionierte Lithium-Ionen-Akku bietet mit seiner Kapazität von 36,8 kWh laut WLTP eine Reichweite von bis zu 260 km. Mit einer einzigen Ladung. Mit Gleichstrom ist der Akku in rund einer Stunde wieder auf 80 Prozent seiner Kapazität aufgeladen.

Der Seat Mii electric ist das erste Modell der Marke mit SEAT CONNECT. Diese smarte Konnektivitätslösung ermöglicht den Fernzugriff auf das Fahrzeug über eine Smartphone-App. So können Kunden das gesamte Fahrzeugmanagement abrufen. Indem sie beispielsweise Fahrdaten, Parkpositionen und den Fahrzeugstatus wie etwa Türen und Scheinwerfer überprüfen.

Die Komplexität der Ausstattungsvarianten wurde durch eine überschaubare Aufpreisliste bewusst kleingehalten. Dafür fällt die Serienausstattung umso größer aus: Zwei Ausstattungslinien mit jeweils fünf Paketoptionen stehen zur Auswahl. Der Seat Mii electric ist in fünf Farben erhältlich: Deep Schwarz, Candy Weiß, Tornado Rot, Costa Blau und Tungsten Silber. Der Marktstart erfolgt zum Jahreswechsel. Der Vorverkauf startet bereits im Herbst.

