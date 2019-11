Seat Mii – Elektrisch in die Zukunft

Seat geht mit dem Mii elektrisch in die Zukunft.

Ab jetzt bestellbar und ab Jänner 2020 in Österreich zur Auslieferung bereit, kommt der erste Vollelektrische von Seat. Mit einer Reichweite von 260 km laut WLTP, bei reinem Stadtverkehr und maximaler Rekuperation kann sie auf 358 km erhöht werden, zeigt sich der 61KW / 83 PS starke Stadtflitzer spannend.

Aufladen kann man ihn sowohl an einer handelsüblichen Steckdose oder mit einer 40kW Schnellladestation. Die Ladezyklen verändern sich dementsprechend zwischen einer bis 16 Stunden auf 80%. Mit zwei Ausstattungsvarianten versehen und einem Einstiegspreisen in Österreich von 17.690 €, mit dabei ist für Privatkunden noch eine Einjahres – ÖBB Classic Card, ist er in einem preislichen ansprechendem Sektor.

Seat Österreich bietet auch ein 5-Jahres-Leasing für 245,-€ pro Monat an. Mit dabei ist ein Rundum Sorglos Paket, inkl. Versicherung, Service, ohne Anzahlung und Restbetrag. Das Paket kostet den Privatkäufer 16.190 € gesamt. Für Unternehmen gibt es ein äquivalentes Angebot, sowohl im Leasing wie auch Sofort-Kauf Bereich und da startet der kleine Mii bei 14.990 €.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp