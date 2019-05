Seat mit Rekord-Quartal

Seat erlebte ein Rekord-Quartal. Der weltweite Absatz ging von Jänner bis April 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7% nach oben. Damit knackte der spanische Automobilhersteller in den ersten vier Monaten die Marke von 200.000 verkauften Fahrzeugen (202 600). Die Verkaufszahlen von Seat beliefen sich im April auf 51.000 Fahrzeuge. Sie übertrafen damit den Wert von 2018 (50.100) um 1,8 Prozent. Der diesjährige April ist der stärkste der Unternehmensgeschichte.

In den ersten vier Monaten 2019 waren Deutschland, Algerien und Großbritannien die drei Länder, die das größte Wachstum erzielen konnten. Spanien war, gemessen an den absoluten Absatzzahlen, der wichtigste Markt von Seat. Es wies mit insgesamt 40.900 verkauften Fahrzeugen ein Plus von 4,2 Prozent auf. Im ersten Quartal wurden außerdem 7.900 Fahrzeuge der Performance-Marke Cupra verkauft. Was ein Plus von 82,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Seat konnte seinen Betriebsgewinn im ersten Quartal 2019 auf die Rekordsumme von 89 Millionen Euro steigern. Das sind 5,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Seat ist nach wie vor die führende Marke in Spanien. Deutschland (40.100; +13,4 Prozent) und Großbritannien (25.500; +7,6 Prozent) belegen die Plätze zwei und drei. Frankreich und Italien, zwei Schlüsselmärkte der Wachstumsstrategie von Seat, erzielten ebenfalls zweistellige Wachstumsraten.

Seat konnte seinen Absatz auch in Österreich (8.000; +2,5 Prozent), der Schweiz, den Niederlanden, Schweden und Dänemark steigern. Ebenso wie in Algerien, wo der Trend unverändert steil nach oben zeigt. Fast 12.000 Fahrzeuge (+18,7 Prozent) wurden hier ausgeliefert.

