Seat MÓ – Einjähriges Jubiläum

Seat MÓ feiert mit einer Erweiterung des Dienstleistungsangebots sein einjähriges Jubiläum. Nach dem erfolgreichen eScooter-Sharing in Barcelona bietet Seat MÓ nun auch für verschiedenste lokale Unternehmen zeitgemäße, emissionsfreie Mikromobilitätslösungen an. Wie etwa dem „MERLIN Properties“, „Hotel Mandarin Oriental Barcelona“ und „Hotel ME Sitges Terramar“.

Dabei stellt Seat zahlreiche, zu 100 Prozent elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Die kann die Belegschaft der Kooperationspartner nutzen. Dank neuer Partner können Seat MÓ Kunden auch einen Taxiservice direkt über die Seat MÓ Motosharing App nutzen. Damit entwickelt sich Seat MÓ immer mehr zu einem ganzheitlichen Mikromobilitätsökosystem.

„Die Ausweitung der Kooperationen ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu nachhaltigeren Städten. Mit geringeren Lärm- und Emissionsbelastungen. Damit möchten wir Mobilität für alle zugänglich und erschwinglich machen. Sowohl mit vollelektrischen Mikromobilitätsprodukten als auch mit Dienstleistungen“, sagt Lucas Casasnovas, Geschäftsführer von Seat MÓ.

Seat MÓ Motosharing: Einjähriges Jubiläum einer Erfolgsgeschichte

In den letzten zwölf Monaten hat man den Sharing-Dienst mit einer Flotte von 732 eScootern verstärkt. In Barcelona und der angrenzenden zweitgrößten katalanischen Stadt L’Hospitalet de Llobregat. Kombiniert mit mehr als 100.000 Downloads der Seat MÓ Motosharing App gehört man zu einem der führenden Sharing-Anbieter für eScooter in der Metropolregion. Während dieser Zeit konnten im Stadtbereich im Vergleich zur Nutzung eines privaten Autos etwa 60 Tonnen CO 2 eingespart werden. Und die Lärmbelastung hat sich um etwa 4,5 Millionen Dezibel reduziert. Die Nutzer profitieren bei der Fortbewegung durch die Stadt von einer Zeitersparnis von rund 10 Minuten pro Fahrt. Und somit durchschnittlich etwa 30 Minuten pro Tag.

Neue Märkte

Das Elektromotorrad Seat MÓ 125 ist vor Kurzem in Spanien, Österreich, Frankreich, Italien, Deutschland, Schweden, Griechenland und Großbritannien eingeführt worden. Eine Markteinführung in Mexiko steht kurz bevor.

Startschuss in Österreich für den Seat MÓ 125 war im heurigen Juni. Seither sind 130 Stück des vollelektrischen E-Motorrads unter dem Namen des Herstellers Silence in Österreich registriert. Damit erreicht der Seat MÓ 125 bereits nach den ersten vier Monaten einen Marktanteil von 15,7 Prozent in der Klasse L3 elektrisch.

Seit dem Marktstart im Juni bietet man den Kunden auch eine kostenlose Hauszustellung des E-Motorrads an. Bisher hat etwa der Hälfte der Kunden dieses Angebot angenommen. Die Bestellung des E-Motorrads erfolgt ausschließlich online. Bei immer mehr offiziellen Seat Händlerpartnern ist das Modell im Schauraum zu begutachten.

